Vaiņodē aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka komandantstunda nedēļas nogalēs ir nepieciešama. Jau rakstījām, ka Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ceturtdien,11.februārī, aicinās Ministru kabinetu atcelt komandantstundu, lai novirzītu uzraudzības resursus ierobežojumu kontrolei dienas laikā un brīvdienās.

"Tā dīvaini jau ir, bet neko nevar darīt, kā ir, tā ir. Daudz pa veikaliem nestaigāju, cik vajag, tikai aizeju," par dzīvi šobrīd Vaiņodē ārkārtējās situācijas laikā teic vaiņodniece Inese Narvila. Viņa uzskata, ka komandantstunda ir nepieciešama.

"Vispār vajag. Nav, ko staigāt riņķī. Lai stāv mājās. Tas ir pareizs lēmums," uzskata I. Narvila. Pati viņa šobrīd ierobežojumu laikā cenšas mazāk kaut kur doties, vai vispār priekšroku dod neiziešanai no mājas. "Tikai uz darbu un mājās," norāda vaiņodniece.

"Normāli! Tā tam ir jābūt. Tādu sen jau vajadzēja. Šis un daudz kas ir par vēlu. Jau sen vajadzēja ierobežot cilvēku daudzumu telpā nevis preču pārdošanu ierobežot. Tas taču ir muļķīgi - higiēnas preces var nopirkt, bērnam cepuri nevar nopirkt," uzskata vaiņodniece Edīte Jonuša. Viņa par koprojām lielu saslimušo skaitu teic: "Kamēr visa Latvija neizslimos, tikmēr nekas nemainīsies."

"Es ļoti labi to vērtēju. Ziemas laikā to vajag. Cauri vien brauc gar manu māju un tad ir dragreiss. Tam es piekrītu, tagad līdz ar to ir miers. Ja trīs naktis nevarēja gulēt, kad mašīnas brauca, tad tagad ir miers," vēl vienu komandantstundas plusu uzskaita vaiņodniece Sandra.

Arī vaiņodniece Silvija Skuja ir pārliecināta, ka komandantstunda dod savu rezultātu Covid-19 apkarošanā. "Ļoti labi. To noteikti vajag. Protams, tas palīdz vīrusa ierobežošanai. Man pašai pa naktīm nav jāiet, tāpēc neērtības komandantstundas dēļ neizjūtu," stāsta S. Skuja.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ceturtdien, 11.februārī, aicinās Ministru kabinetu atcelt komandantstundu, lai novirzītu uzraudzības resursus ierobežojumu kontrolei dienas laikā un brīvdienās, aģentūru LETA informēja Iekšlietu ministrija.

"Jāpārskata mājsēdes ierobežojuma lietderība, jo šāds ierobežojums tika pamatots ar nepieciešamību novērst cilvēku tradicionālo masveida pulcēšanos gadu mijas brīvdienās, īpaši Jaungada naktī. Mērķis tika sasniegts," norāda ministrs.

Mājsēdes atcelšana nekādā gadījumā nenozīmē epidemioloģisko ierobežojumu atvieglošanu, bet iespēju mērķtiecīgi novirzīt nepieciešamos resursus tur, kur tie visvairāk nepieciešami. Jebkurā gadījumā tikai kopīgi ar sabiedrību mēs varēsim pārvarēt pandēmijas radīto krīzi, skaidro Ģirģens.

Pārvietošanās ierobežojumu kontrolei nakts laikā tika iesaistīti apjomīgi Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldību policiju, kā arī Zemessardzes resursi. Taču Valsts policija nav atbrīvota no savu pamatuzdevumu izpildes - noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības. Tāpat ir nepieciešams ievērot procesuālos termiņus gan administratīvajā procesā, kriminālprocesā, gan operatīvās darbības procesā, norāda ministrs.

Patlaban personālam, kas veic policijas pamatuzdevumus darba dienās un turpina darbu mājsēdes kontrolēs nakts laikā brīvdienās, atpūtas laiku var piešķirt vienīgi brīvdienu diennakts gaišajā laikā.

Ja komandantstundu atcels, tad darbadienu naktīs policijas patruļas tiks nodrošinātas tāpat kā līdz šim, bet brīvdienās tiks nodrošināta pastiprināta kontrole. Savukārt vairāk uzraudzības resursu un personālu varēs novirzīt ārkārtējās situācijas rīkojumā noteikto ierobežojumu kontrolei diennakts gaišajā laikā, brīvdienās, kā arī, lai reaģētu uz izsaukumiem par pārkāpumiem, piemēram, nelegāliem izklaides pasākumiem.

Brīvdienu naktīs policija tāpat turpinās patruļas, taču mazākā apmērā nekā mājsēžu laikā, lai nodrošinātu policijas redzamību un kontrolētu pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu gan transportlīdzekļos, gan publiskās vietās, gan reaģējot uz izsaukumiem, gan arī pēc savas iniciatīvas apsekojot iespējamās ballīšu vietas.

Rezultātā galvenie ieguvumi sabiedrībai būs efektīvāka epidemioloģiski svarīgu ierobežojumu kontrole, tādējādi mazinot saslimstību, kā arī vieglāk uztverami ierobežojumi, kas vairos sabiedrības uzticēšanos, norāda Ģirģens.

Līdz šim naktīs uz sestdienu un svētdienu iedzīvotājiem no pulksten 22 līdz pieciem rītā ir jāuzturas savā dzīvesvietā. Dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā jānorāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattiecas uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.