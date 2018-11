Vaiņodes vidusskola par audzēkņu skaitu neraizējas, jo pievilina tos ar dažādiem bonusiem

Lai gan Vaiņodes novads ir neliels, tajā joprojām izdodas noturēt vidējās vispārējās izglītības iestādi – Vaiņodes vidusskolu. Skolēnu skaits tajā pārsniedz divus simtus, un Vaiņodi izvēlas ne tikai vietējie, bet arī kaimiņnovadu bērni. Skolas direktors Zigmunds Mickus ir pārliecināts, ka te lielu lomu spēlē gan īstenotie projekti, gan atbalsta programmas, kas sķiet interesantas gan skolēniem, gan viņu vecākiem.

“Mēs esam vidēji liela lauku vidusskola. Šobrīd skolā mācās 251 audzēknis. Sākumskolas posmā mums ir 94 skolēni, 5.–9. klašu grupā – 118 skolēni, 39 audzēkņi ir vidusskolā,” ieskatu statistikā sniedz Z. Mickus un lepojas, ka pēc 9. klases beigšanas lielākā daļa izvēlas mācības turpināt vidusskolas līmenī. Šajā mācību gadā no 24 beidzējiem mācības 10. klasē uzsākuši 19 skolēni, kas direktoram šķiet labs rādītājs. Devītās klases skolēniem skaidrots, ka mācības vidusskolā būs interesantas un ar praktisku ievirzi tālākajā dzīvē.

Pēc Z. Mickus domām, pozitīvs aspekts ir arī fakts, ka 10. klases skolēni reizi mēnesī tiek nodrošināti ar transportu un dodas uz Rīgu, kur mācās Biznesa augstskolas “Turība” organizētajā Panākumu universitātē. Šobrīd Vaiņodē zinības apgūst arī 11. klases audzēkne no Taizemes, kā arī skolas dzīvē aktīvi iesaistās divi brīvprātīgo projekta puiši: viens uz skolu atbraucis no Spānijas, otrs – no Gruzijas.

