Vaiņodē notiks labdarības koncerts katoļu baznīcas atjaunošanai

Latvijas simtgades gadā mēs vēlamies sakārtot sevi, savu māju, savu novadu, un veltīt savus darbus savai zemītei. Viena no unikālam celtnēm Vaiņodes pagastā atrodas Elkoņu ielā 2, kura 1927.-1929. gadā uzbūvēta un arī līdz 2. pasaules karam darbojusies kā ebreju sinagoga. Kopš kara beigām šī celtne kļuva par baznīcu, pie tam vairākām konfesijām- katoļiem, 1950.-1957.gados luterāņiem, 1962.-1983.gados baptistiem. Tā ir vienīgā sinagoga Latvijā, kura turpina kalpot kā dievnams, projekta darba grupas vārdā informē koordinatore Ārija Čerņavska.



1983. gadā baznīcai ielikta koka grīda, kura laika gaitā sapuvusi. Pašreiz tur ir betona segums. Sagaidot šīs celtnes 90. gadadienu nākamgad, vēlamies to sapost. Viens no lielākajiem darbiem būs grīdas flīzēšana. Pagasta padome piešķīrusi finansējumu mūsu projektam „Darīsim paši”, katoļu draudze kopš pavasara vāc ziedojumus. Sakām lielu paldies visiem, kuri mūsu projektu atbalstījuši līdz šim.



Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties projektā, iesaistoties labdarības pasākumā, kurš notiks 26. augustā pēc dievkalpojuma pulksten 12.00 dievnama dārzā (lietus gadījumā- baznīcā). Labdarības koncertu pret Jūsu ziedojumiem sniegs Liepājas teātra aktieri Sigita Jevgļevska un Edgars Pujāts, aktieri Ivonda un Ēriks Vilsoni, ģitārists Māris Kupčs, mūziķis Toms Bokums, Juris Volkovs, ja nebūs aizņemts mēģinājumā- arī Nacionālās Operas un Baleta tenors Juris Jope.



Pasākuma laikā darbosies arī amatnieku tirdziņš, kurā aicināti piedalīties pagasta iedzīvotāji ar saviem izstrādājumiem (adījumiem, tamborējumiem, gleznām utt., arī dārzā izaudzēto un sagatavoto ziemai). Pārdodot savus ražojumus koncerta apmeklētājiem, naudu lūdzam ziedot baznīcai. Ja vēlaties piedalīties tirdziņā ar saviem darinājumiem, lūdzu dariet to zināmu projekta vadītājai pa telefonu 26632735.