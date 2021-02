Uz pērnajā septembrī atklātā atjaunotā Vaiņodes-Priekules autoceļa parādījušies pirmie defekti, portāls novēroja šonedēļ.

Uz autoceļa vietām jau pilnībā ir pazudis uzbērtais akmens šķembu segums.

Jau rakstījam, ka piedaloties satiksmes ministram Tālim Linkaitam, atjaunotais Vaiņodes-Priekules autoceļš tika atklāts pagājuša gada 16. septembrī. “Ceļš uztaisīts labā kvalitātē. Lai labi kalpo!” atjaunotā ceļa posma atklāšanas pasākumā sacīja T. Linkaits.

“Pēdējo reizi šajā posmā asfaltēts ceļa segums tika uzliets 1976. gadā,” toreiz atgādināja Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.

"Latvijas Valsts ceļi" aicina autobraucējus informēt par visiem gadījumiem, kad uz reģionālajiem autoceļiem ir novēroti defekti virsmas apstrādē, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 80005555.

"Latvijas Valsts ceļi" informē: daudzos reģionālo autoceļu posmos, kur pērn ir veikta seguma atjaunošana, tai skaitā pielietojot virsmas apstrādes tehnoloģiju, ir konstatēti defekti, kas garantijas ietvaros tiks laboti pavasarī, tiklīdz to atļaus laika apstākļi. Defektu dēļ notiek šķembu atdalīšanās no seguma, ar automašīnu riteņiem šie akmeņi tiek pacelti gaisā un automašīnām var tikt nodarīti bojājumi. Lai samazinātu bojājumu riskus, patlaban visos posmos, kur ir konstatēti defekti, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Tāpat atdalījušās šķembas tiek slaucītas no šiem ceļu posmiem.

2020. gada būvdarbu sezonā virsmas apstrādes darbi notika 82 valsts autoceļu objektos, patlaban defekti konstatēti apmēram trešdaļā šo objektu.

Defekti virsmas apstrādes posmos ir radušies pārsvarā dēļ bitumena emulsijas nepietiekamas kvalitātes, kā arī dēļ laika apstākļiem.