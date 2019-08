Sestdien no Embūtes līdz Vaiņodes novada Sporta svētkiem būs lāpu skrējiens

Sestdien, 17. augustā, pulksten 8.30 no Embūtes pagasta pārvaldes sāksies lāpu skrējiens uz Vaiņodes novada Sporta svētkiem.

Lāpu nesīs četri Vaiņodes novada iedzīvotāji, kuri pieveica visus 100 km skrējienā "100 km apkārt Vaiņodes novadam".

Lāpas nesēji ir :

1. posms no Embūtes pagasta pārvaldes līdz Blumfeldu mājām "Pūcītes", lāpu nesīs Dāvis Ziemelis

2.posms no "Pūcītes" līdz Legzdiņu ģimenes mājām "Kadiķi", lāpu nesīs Ilze Barute

3.posms no "Kadiķi" līdz ciema "Vecbāta" baltajai zīmei, lāpu nesīs Sandra Mickus

4.posms no "Vecbāta" līdz Vaiņodes vidusskolas stadionam un aizdedzinās lāpu, lāpu nesīs Kaspars Kirpičenoks.

Jau vēstīts, ka sestdien, 17. augustā, Vaiņodes stadionā notiks Vaiņodes novada Sporta svētki.