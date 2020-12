INFOGRAFIKA: Vaiņodes novads šobrīd viena no trim vietām Latvijā, kur nav Covid-19 saslimušo

No pirmdien atklātajiem kopumā 1023 Covid-19 inficēšanās gadījumiem teju puse reģistrēti Rīgā un Daugavpilī, bet salīdzinoši straujš inficēto skaita kāpums bijis arī Jelgavā, Ventspilī un Bauskas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tikmēr neviens saslimušais vairs nav Vaiņodes novadā, vēl Latvijā neviena saslimušā šobrīd nav Naukšēnu novadā un Baltinavas novadā, vēsta LETA.

No Lejaskurzemes novadiem šobrīd visvairāk saslimušo ir Nīcas novadā, kur pēdējo divu nedēļu laikā ir fiksēti desmit gadījumi, bet kaimiņos esošajā Rucavas novadā ir deviņi gadījumi. Pārējos novados ir no viena līdz pieciem gadījumiem.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti nepilni 30% jeb 290 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā nav īpaši mainījies un pašlaik ir 3280 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī ir reģistrēti 214 jauni saslimušie, kas ir viens no augstākajiem vienā dienā atklāto inficēto skaitļiem pilsētā līdz šim. Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Daugavpilī ir sasniedzis 1285 iedzīvotājus.

Jelgavā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 68 jauni saslimušie un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits ir sasniedzis 328 cilvēkus. Ventspilī ir atklāti 45 jauni inficētie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 182 cilvēkiem. Bauskas novadā reģistrēti 42 jauni saslimušie, divās pēdējās nedēļās inficēto kopskaitam sasniedzot 93 novada iedzīvotājus.

Rēzeknē iepriekšējā diennaktī reģistrēti 24, Jūrmalā - 18, Gulbenes novadā - 17, Ķekavas novadā -14, Ogres novadā - 13, Jēkabpilī - 12, bet Dobeles novadā - 11 jauni saslimušie ar Covid-19. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3280, Daugavpilī - 1285, Jelgavā - 328, Krustpils novadā - 195, Jēkabpilī - 191, Ventspilī - 182, Jūrmalā - 177, Rēzeknē - 171, Ķekavas novadā - 139, Daugavpils novadā - 130, Ozolnieku novadā - 126, kā arī Ogres novadā - 123 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 474,9 gadījumi.

24 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp deviņās tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Krustpils novadā, Daugavpilī, Viļānu, Aknīstes, Aglonas, Ozolnieku un Neretas novadā, Jēkabpilī un Iecavas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 217 ir vecāki par 70 gadiem, 179 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet 178 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits - 1023 sasirgušie, bet 25 Covid-19 pacienti miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9887 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 10,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā līdz šim saslimuši 27 495 cilvēki. Savukārt līdz šim kopumā veikti 750 834 Covid-19 testi.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā inficējušos personu kopskaits ir 9118, bet 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 474,9 gadījumi.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 98 Covid-19 pacienti, tostarp divi pārvesti, bet kopumā patlaban slimnīcās ārstējas 833 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

No visiem stacionētajiem 792 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 41 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 85 pacienti, tostarp divi tikuši pārvesti uz citu stacionāru. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 2210 Covid-19 pacienti.