FOTO: Vaiņodes novadā pirmais kāršu spēles "Cūkas" turnīrs izpelnās lielu atsaucību

9.februārī Embūtē norisinājās pirmais "Vaiņodes novada kauss" kāršu spēlē “Cūkas”, uz šo kausa izcīņu ieradās 16 dalībnieki. No 16 dalībniekiem 6 bija daiļā dzimuma pārstāves, no kurām trīs bija atbraukušas no Kazdangas. Pārējie dalībnieki bija Vaiņodes novada iedzīvotāji.

Pirmajā kausa izcīņā vislabāk veicās vietējiem Embūtniekiem. Pirmo vietu ieņēma Artūrs Spuris, aiz sevis otrajā un trešajā vietā atstājot Viktoru Haļutu un Oļegu Jurjevu. Vislabāk no daiļā dzimuma pārstāvēm veicās Irmai Lagozai (Kazdanga), kura ierindojās 6.vietā, informē Vaiņodes novada sporta metodiķis Ainārs Pāvils.

Pateicoties samērā lielajai atsaucībai martā vai aprīļa sākumā tiks rīkots vēl viens turnīrs, šoreiz Vaiņodē.