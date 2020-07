FOTO: Kā "Dēseles dzirnavas" izskatās pēc ugunsgrēka un kādu ražu saimnieki prognozē "Dēseles dārzos"

Sanda un Raivis Ļaudāmi lielai daļai zināmi kā skaistā viesu nama “Dēseles dzirnavas” un plašo “Dēseles dārzu” saimnieki. Par šīs vietas īpašniekiem viņi kļuva pirms trim gadiem, kad sākās pamatīgs vietas iekopšanas un atjaunošanas darbs. Taču primāri viņi darbojas graudkopībā, apsaimniekojot 800 hektāru lielu platību. To S. Ļaudāma nosauc par ģimenes pamatnodarbošanos, taču, attīstot īpašumu Dēselē, arvien vairāk laika un ieguldītā darba prasījis arī tas.

“Dēseles dārzos” dažādas ogas un augļi tiek audzēti 10 hektāru platībā. Ogas no “Dēseles dārziem” pamatā iepērk bāzes, taču savas tirdzniecības vietas ir arī Liepājas Pētertirgū, Saldus tirgū, kā arī pie lielveikala “XL Sala” Liepājā. S. Ļaudāma atklāj, ka Dēselē kopumā darbojas 20 darbinieku, daļa no tiem – sezonālie strādnieki, kuri iesaistās ogu un augļu nolasīšanas darbos.

2019. gada sākums Ļaudāmiem atnācis, šķiet, ar līdz šim sāpīgāko un skaudrāko pārdzīvojumu – uguns nopostīja daļu no viņu skaistā viesu nama. Ugunsgrēks izcēlies no skursteņa. Kā tagad zina teikt saimniece, tas bijis nekvalitatīvi izbūvēts. Lai gan uguns plosījusies viesu nama augšstāvos, bojājumi skāruši visus piecus stāvus. Līdz ar to puse ēkas ugunsgrēkā tika pilnībā nopostīta.

Tikt galā ar ugunsgrēka sekām nav nācies viegli. Sava veida cīniņu nācies izcīnīt ar apdrošinātājiem, kuri beigu beigās izmaksājuši vajadzīgo atlīdzību, taču ar to nav bijis gana. Lai visu atjaunotu un izveidotu agrākajā līmenī, bijis nepieciešams daudz ieguldījumu.

Tagad savu ietekmi uz tūrisma nišu atstājusi arī koronavīrusa izplatība. Banketi un svinības, kas laiku pa laikam tiek rīkotas “Dēseles dzirnavās”, šajā periodā izpalikušas. S. Ļaudāma teic, ka interese par apmešanos viesu namā bijusi arī ārkārtējās situācijas laikā, taču pašu un darbinieku drošības un veselības labad nolēmuši uz laiku pārtraukt viesu uzņemšanu.

