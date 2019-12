FOTO: Jaunieši Vaiņodē akcijā dala auduma maisiņus

Katru gadu Latvijā tiek patērēts 3 000 tonnas plastmasas, tāpēc, lai mazinātu plastmasas daudzumu, Vaiņodes vidusskolas Eko skolas jaunieši aicināja vecākus un vecvecākus uzšūt iepirkumu maisiņus, otrreiz izmantojot dažādus auduma gabalus.

Sestdien, 21.decembrī, jaunieši (Līva, Karīna, Janta, Elīna, Sonora, Arvis un Dzintars) un skolotājas Aiga Jaunzeme un Jolanta Kauliņa devās uz Vaiņodes pagasta centru, lai sestdienas tirgus pircējiem un pārdevējirm nedaudz pastāstītu par plastmasas ietekmi uz dabu un dzīvniekiem, kā arī to, ka plastmasas maisiņu labāk aizstāt ar auduma. Akcijas laikā tika saņemts piedāvājums sadarbībai ar Edīti Jonušu, kā arī no citiem, kuri piedāvāja vecās grāmatas nodot makulatūrai. Liels prieks bija skatīties uz iedzīvotājiem, kuri saņēma dāvanā auduma maisiņu, jo viņi atzinīgi novērtēja to, ka jaunieši rīko akcijas un realizē savas idejas kopā ar skolotājiem, informē Eko skolas pārstāve Viktorija Karzone.

Kopumā Eko skolas jaunieši izdalīja 28 auduma maisiņus. Visvairāk maisiņus sagādāja Dzintars Hartmanis. Šogad pirmoreiz Eko skola rīkoja šādu akciju, un jaunieši ieguva lielu pieredzi, kas nākotnē ļaus rīkot aizvien aktuālāks akcijas un pasākumus. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kas šuva auduma maisiņus, kā arī liels paldies Vaiņodes iedzīvotājiem, kuri atsaucās akcijai.