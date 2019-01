Aicina palīdzēt ugunsgrēkā izpostītajām "Dēseles dzirnavām" atdzimt

Vaiņodes novada Embūtes pagastā ir apdzīvota vieta – Dēsele, kuru, iespējams, daudzi neievērotu, ja vien nezinātu populāros “Dēseles dārzus”, kas iekarojuši atpazīstamību ar ogām visā Latvijā. Tuneļveidīgajām siltumnīcām pabraukt garām nav iespējams. Sezonas laikā dzirnavu apkārtne smaržo pēc zemenēm un ķiršiem. Ražas laikā viesi var mieloties un iegādāties zemenes, krūmmellenes, avenes, plūmes, bumbierus, ābolus, kazenes, upenes, vīnogas, sausseržus. Tiek piedāvātas ekskursijas dārzos un vīna degustācijas, informē Vaiņodes novada lauku attīstības/zivsaimniecības konsultante Viktorija Reine.

“Dēseles dārzu” centrā ir bijušās Dēseles dzirnavas. Skaista, tumši sarkana ķieģeļu māja, kurā ierīkots viesu nams. 2017. gadā notikusi īpašnieku maiņa, un šobrīd tajā saimnieko Sanda Ļaudāma kopā ar ģimeni. Šai, likteņa varā pamestajai, novārtā atstātai vietai, tika atgriezta dzīvība. Tas darbs, ko Sanda kopā ar vīru un ģimeni gada laikā padarījusi, ir neaptverams: sakopta ne tikai lielā dzirnavu ēka un apkārtne, bet arī augļu un ogu dārzi 30 ha platībā. Katra viesu nama istaba tika ērti iekārtota, pievēršot uzmanību interjera detaļām – lavandām skaistos māla podiņos, “omītes” tamborētām mežģīņu sedziņām, no katra stūra, katras telpas, ogu vai ābeļu rindas nāk mīlestības enerģija. No numuriņu privātajiem balkoniem paveras aizraujošs skats uz dzirnavu ezeru, upes ieleju un atjaunotajiem ogu un augļu dārziem segtajās platībās. Šeit ir klusa miera osta, kur veldzēt prātu un rast sirdī mieru. Viesu un atpūtas nams „Dēseles dzirnavas” ir vieta ar stāstu, kurā Sanda ar savu ģimeni ielikusi pati sevi, savu sirds siltumu, radot vietu ar sapņiem, kur baudīt kluso dabu, svētku noskaņu, vērot dabas skatus, siltu tēju, pirts un karstā kubla veselības kūri.

Šā gada 2. janvāris Sandai Ļaudāmai un viņas ģimenei bija viena no melnākajām dienām viņu mūžā. Ugunsgrēks nopostīja ģimenes izveidotu viesu namu. Par laimi, ugunsgrēkā nav cietis neviens cilvēks, taču uguns daļā ēkas izpostījusi visus piecus stāvus – no pagraba līdz jumtam. No ārpuses var redzēt tikai izdegušo jumtu, jo pati ēka ir no bieziem akmens mūriem. Ugunsgrēkā cietuši seši no deviņiem viesu nama numuriņiem, izpostīta arī lielā svētku zāle. Viesu nams bija darbojies vien nepilnu gadu, šobrīd viesu uzņemšana ir atlikta uz nezināmu laiku, atceļot jau veiktās rezervācijas.

Saimnieki ir apņēmības pilni nepadoties, par spīti šī brīža izmisumam. Ņemot vērā, ka ģimenes saimniecības darbības pamatnozare ir graudkopība un iepriekšējais bija neražas gads, Ļaudāmu ģimenei šobrīd nav līdzekļu viesu nama tūlītējai rekonstrukcijai. Vairāk par visu apbrīnas vērts ir Sandas sirds siltums un enerģija arī šajā nelaimē nezaudēt savu mīlestību uz darbu, nenolaist rokas, lai šo skaisto vietu atjaunotu.

Nespējot palikt malā, vēlamies apvienot to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem. Kopā mēs varam!

Ikviens savu finansiālo atbalstu un palīdzību ģimenei sakopt un atjaunot vēsturisko dabas pērli „Dēseles dzirnavas” var sniegt, ziedojumu ieskaitot Ziedojumu kontā:

Sanda Ļaudāma

LV62HABA000130A220243

maksājuma mērķī norādot, „Dēseles dzirnavu atjaunošana, labiekārtošana”.