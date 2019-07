No 1. augusta maršruta Liepāja–Rucava–Nida posmā tiks ieviests transports pēc pieprasījuma

Maršruta Nr.6818 Liepāja–Rucava–Nida posmā no Rucavas līdz Latvijas–Lietuvas robežai laika periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim 56% no izpildītajiem 103 reisiem nebrauca neviens pasažieris, bet 44% reisu brauca viens / divi pasažieri, tādēļ no 2019. gada 1. augusta autobuss šajā posmā brauks tikai tad, ja pasažieris būs iepriekš pieteicis pakalpojumu.

Transports pēc pieprasījuma posmā no Rucavas līdz Latvijas–Lietuvas robežai tiks ieviests četros maršruta Nr.6818 Liepāja–Rucava–Nida reisos – reisā, kas Liepājas autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.10 un pieturvietā Latvijas–Lietuvas robeža – plkst.7.34; kas Liepājas autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.17.00 un pieturā Latvijas–Lietuvas robeža – plkst.18.24, informē VSIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Lai pieteiktu transportu pēc pieprasījuma, pasažierim vismaz 24 stundas pirms reisa izpildes būs jāsazinās ar AS Liepājas autobusu parks, zvanot pa tālruņa numuru 63426334. Ja pasažieris brauks virzienā no Liepājas līdz pieturai Pagrabi, Balčēni, Ģeistauti vai Latvijas–Lietuvas robeža, viņam būs arī iespēja autobusa biļeti iegādāties Liepājas autoostā vai autobusā pie tā vadītāja pirms reisa uzsākšanas.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.