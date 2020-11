INFOGRAFIKA: Covid-19 pirmo reizi skar Rucavas novadu; Liepājā astoņi jauni saslimušie

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 357 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem 182 jeb 51% ir reģistrēti Rīgā, pirmo reizi vīruss fiksēts Rucavas novadā, bet Liepājā ir astoņi jauni saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rucavas novads līdz šim Lejaskurzemē bija vienīgais, kur Covid-19 nebija konstatēts, bet tagad tur ir viens līdz pieci gadījumi. Tikmēr vienīgā vieta, kur Covid-19 Lejaskurzemē šobrīd nav, ir Nīcas novads, kur pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav reģistrēts, vēsta LETA.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1619 cilvēki.

Vēl 39 jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits šajā pilsētā ir sasniedzis 295 cilvēkus.

Tāpat 12 jauni inficētie reģistrēti Ķekavas novadā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 44 cilvēkus, kā arī astoņi jauni saslimušie atklāti Liepājā, kur pēdējās divās nedēļās kopā saslimuši 84 cilvēki, bet septiņi jauni inficētie reģistrēti Valmierā, kopējam 14 dienu saslimušo skaitam sasniedzot 32 cilvēkus.

Seši jauni saslimušie reģistrēti Jūrmalā, kā arī Stopiņu novadā, pa pieciem - Jelgavā, Salaspils novadā un Bauskas novadā. Pa četriem saslimušajiem reģistrēti Ogres, Daugavpils, Garkalnes, Siguldas, Babītes un Ādažu novadā. Vēl virknē pašvaldību reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies arī Kārsavas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav reģistrēts Nīcas un Alojas novadā.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 101 Latvijas pašvaldībā. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ar 1619 saslimušajiem reģistrēts Rīgā, 295 Daugavpilī, 84 Liepājā, kā arī Jūrmalā, kur 14 dienu laikā inficējušies 72 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 61 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 58 ir vecāki par 70 gadiem, bet 56 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.