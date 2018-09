Eiropas komisija apstiprina Rucavas baltā sviesta iekļaušanu aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Rucavas baltā sviesta iekļaušanu aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (AĢIN), aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecībā Latvijā.

Rucavas baltais sviests ir gatavots pa pusei no taukiem, ar skābenu garšu. Tradicionāli to ēd tūliņ pēc uzkulšanas kopā ar vārītiem kartupeļiem vai uz rudzu maizes. Tā ražošanas metode nav mainījusies kopš 19.gadsimta, un to vēl šodien gatavo saskaņā ar recepti, kas pārmantota no paaudzes paaudzē, vēsta LETA.

Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) aģentūrai LETA skaidroja, ka AĢIN ir nosaukums, kas identificē produktu, kura izcelsme ir reģionā vai valstī, vai konkrētā vietā. Konkrētā produkta kvalitāte, reputācija vai cita īpašība ir galvenokārt saistāma ar tā ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī vismaz viens ražošanas posms notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Rucavas baltā sviesta ražošana, iepakošana un marķēšana notiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā - Rucavas novadā.

PVD vērš uzņēmēju uzmanību, ka produktu var marķēt ar norādi "Rucavas baltais sviests", ja to ražo Rucavas novadā atbilstoši specifikācijai. Jebkuram, kas Latvijā vēlas ražot produktu, kura nosaukums iekļauts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, jāiesniedz iesniegumu PVD. Dienests desmit darbdienu laikā pēc šāda iesnieguma saņemšanas to izskatīs, un AR pieteikuma iesniedzēju vienosies par veicamās pārbaudes laiku.

Rucavas baltā sviesta specifikācija ir publiski pieejama PVD mājaslapā un EK mājaslapā publicētajā datubāzē - "DOOR" ("Database Of Origin & Registration"). PVD ne retāk kā reizi gadā pārbauda grupas dalībnieka produktu atbilstību specifikācijai. Reģistrētie nosaukumi tiek aizsargāti pret jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu vai netiešu komerciālu izmantošanu produktiem, uz kuriem reģistrācija neattiecas.

EK apstiprinājusi arī Spānijas desas "Morcilla de Burgos" iekļaušanu AĢIN. "Morcilla de Burgos" ir gaļas produkts, ko gatavo no īpašiem sīpoliem, kausētiem cūku taukiem vai taukiem, rīsiem, asinīm, garšvielām un sāls. Tas ir cilindrveidīgs, reizēm izliekts atkarībā no izmantotā apvalka formas, un tā ārējā krāsa var būt dažāda - no brūnganas līdz tumši brūnai. "Morcilla de Burgos" parādījās neilgi pēc rīsu ieviešanas Burgosas reģionā (Kastīlijā un Leonā), bet pirmā rakstiskā atsauce attiecas tikai uz 1928.gadu.

Jaunie nosaukumi papildinās vairāk nekā 1430 jau aizsargāto produktu sarakstu, kas ir pieejams DOOR datubāzē.