Dunikā ar plašu svētku programmu svinēs pagasta simtgadi

Sestdien, 10. augustā, no pulksten 10 līdz 17 Sikšņu pamatskolas stadionā ar sporta aktivitātēm pieaugušajiem sāksies Dunikas pagasta simtgades jubilejas noslēguma pasākums.

Pulksten 10.30 – sportistu reģistrācija. Pulksten 11 – svētku atklāšana. Pulksten 11.05 – strītbols 3x3 un daudzcīņa dažādām vecuma grupām. Pulksten 13 – individuālās sacensības – basketbola soda metieni, ķekatas ar koka kājām, tautas bumba. Pulksten 15.30 – virves vilkšana. Pulksten 16 – basketbola tālmetienu konkurss.

No pulksten 10 līdz 13 būs arī sporta aktivitātes, atrakcijas un izklaides bērniem. No pulksten 13 līdz 15 darbosies virtuālās brilles. No pulksten 13 līdz 17 – radošās darbnīcas. No pulksten 14 līdz 16 – izjāde ar zirgiem. No pulksten 10 līdz 17 būs svētku tirdziņš un bufete.

No pulksten 10 līdz 15 blakus Sikšņu pamatskolas stadionam būs lauksaimniecības tehnikas demonstrēšana. Pulksten 15 Sikšņu pamatskolā Ausmas Vecvagares un Alvīnes Vecvagares gleznu un foto kopdarbs “Gandrīz kā tautas dziesmā”. Pulksten 15 – biedrības “Optimistu pulks” vadītājas Skaidrītes Solovjovas stāstījums no materiāliem par ekspedīciju Dunikas pagastā, kā arī Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas svētki.

Pulksten 18 pie pagasta pārvaldes pulcēšanās gājienam uz Brūnu birzi. Pulksten 19 Brūnu birzī sportistu apbalvošana. Pulksten 20 – svētku koncerts kopā ar “Gulbju dīķa Jazz Band” un Edgaru Pujātu un Co. Pulksten 22 – svētku balle kopā ar grupu “Liepavots”.