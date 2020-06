Vaiņodē pārdevēja pārdot nepilngadīgai personai alu; Priekulē pārkāpumus nekonstatē

Šonedēļ Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā tika pārbaudītas 7 tirdzniecības vietas Priekules nu Vaiņodes pagastos. Pārkāpumi tika konstatēti vienā veikalā Vaiņodes pagastā, kur pārdevēja nepilngadīgai personai pārdeva alkoholisko dzērienu – alu. Šajā gadījumā Valsts policija par notikušo noformēja administratīvo pārkāpumu protokolu. Pārējos sešos veikalos pārdevējas pārliecinājās par jaunieša vecumu, kā rezultātā pirkums nenotika.

Policija atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga.