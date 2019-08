Priekulē svinēs Ikara svētkus

Sestdien, 10. augustā, Priekulē visas dienas garumā ar plašu svētku programmu tiks svinēti Ikara svētki.

Piektdien, 9. augustā, pulksten 20.30 daudzfunkcionālajā sporta hallē Ikara svētku priekšvakarā 5. Priekules muzikālās kalpošanas festivāla atklāšanas koncerts. Pulksten 23 – nakts orientēšanās sacensības pa Priekuli “Ikara nakts lidojums”. Reģistrācija no pulksten 22 sporta halle. Noteikums: komandā četri cilvēki, no kuriem viena ir meitene.

Sestdien, 10. augustā, no pulksten 8 līdz 10.30 Ikara svētkos sāksies Priekules modināšana un ielās izbrauks jautras ekipažas. Pulksten 11 no sociālā centra līdz stadionam – svētku gājiens “Prieka kods” ar maršējošiem bundziniekiem “Drumline Latvia” un Kazdangas pūtēju orķestri. Pulksten 11.30 stadionā – svētku atklāšanas ceremonija.

Pulksten 12.30 – “Cālēni un pipari”, ar Dailes teātra aktieri Gintu Grāveli dzied Priekules novada konkursa “Cālēns” laureāti un Priekules kultūras nama popgrupa “Pipari”. No pulksten 12.30 līdz 14 – muzikālais maratons. Koru grupas dzied Priekules ielās. Noslēgums – tornīša skatuvē. Pulksten 13 Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jelgavas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis stāsta “Par lidotājiem Kurzemes hercogistē, tostarp, Priekules Ikars”.

No pulksten 13 līdz 18 pie kultūras nama būs Bērnu ciemats. Pulksten 13 – ūdensbumbas dīķī un piepūšamās atrakcijas. Pulksten 14 leļļu teātra muzikālā izrāde. Pēteris Trups – “Kliņķīša piedzīvojums vai kā Rūķis draugus ieguva”. Pulksten 15 – radošās prieka darbnīcas. Pulksten 16 – putu ballīte. No pulksten 14 līdz 16 pie sporta halles Kendama turnīrs ar paraugdemonstrējumiem.

Pulksten 14.30 tornīša skatuvē Latvijas Nacionālā teātra ansambļa “Greizais ratiņš” koncerts. Dziedās aktieri Normunds Laizāns, Dace Bonāte, Ivars Puga, Valdis Zilveris, Uldis Anže un Juris Hiršs. Pulksten 16 pie sporta halles ielu vingrotāji no Ogres. Pulksten 17 tornīša skatuvē Gramzdas nacionālā amatierteātra izrāde “Brangais ķēriens”.

Pulksten 22 svētku izskaņā nakts balle kopā ar muzikālo apvienību “Laika upe”, diskotēka kopā ar DJ Gunch. Pusnaktī – uguns sveiciens no cirka “Bez temata”. Ieeja – trīs eiro.

No pulksten 11 līdz 17 vidusskolas alejā tirdzniecība un degustācijas. No pulksten 12 pie stadiona karogiem – Umurkumurs – stabā pēc balvas. No pulksten 13 līdz 17 apkārt stadionam brauciens ar “Segvei”, izklaides pieaugušajiem. No pulksten 13 līdz 18 vidusskolas ielejā pie upes loka šaušana biedrības “Lindales uguns” vadībā. No pulksten 12 līdz 17 vecajā malkas laukumā – Lauku sēta un mājdzīvnieki. No pulksten 13 līdz 18 Zviedru vārtu cietumā biedrības “Saspraude” mākslas darbnīca un loterija, Zviedru vārtu laukumā – radošās darbnīcas. No pulksten 13 stāvlaukumā pie kultūras nama – vizināšanās ar baikeriem.

Pulksten 19 halles lielajā arēnā Ikara svētku lielkoncerts kopā ar Maestro Raimondu Paulu. Piedalīsies arī Daumants Kalniņš, Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, Raimonda Macata instrumentālais trio un citi. Ieeja – pieci eiro.