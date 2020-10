Priekulē rādīs filmu "Ar tuk-tukiem pa Indiju" un būs tikšanās ar režisoru

Piektdien, 30. oktobrī, pulksten 19 Priekules kultūras namā rādīs dokumentālo filmu "Ar tuk-tukiem pa Indiju". Pirms filmas būs tikšanās ar režisoru Robertu Vītolu.

Piedzivojumi.lv kopā ar Robyworks komandu no Liepājas izveidojuši dokumentālo Piedzīvojumu filmu par vienu no Piedzivojumi.lv trakākajiem ceļojumiem. Filmā ir vizuāli dokumentēts reāls piedzīvojums bez aktieriem, bez specefektiem, ar tādiem pašiem parastiem latviešu Jāņiem un Līgām kāds esi tu, kad pievienojies kādam no mūsu Piedzivojumi.lv ceļojumiem, vēstīts Priekules novada mājaslapā.

Nedaudz savādāka Indijas ekspedīcija, kur ceļotāju grupiņa ar uz vietas iegādātiem tuk-tukiem jeb auto rikšām dodas pāri visai Indijai 4000km garumā.

Tur nav Indijas vēsture, hinduisms un Tadžmahala ekskursija ar vietējo gidu. Viss ir pa īstam - parasti latvieši bez grima, bez slavenībām un ar īstām emocijām. Šeit ir bezplāna Piedzīvojums, kurš sākas pametot savu komforta zonu izkāpjot no lidmašīnas un beidzas iekāpjot tajā atpakaļ.

Lai arī kas mēs būtu un cik mēs pelnītu ikdienā, mēs visi esam vienādi - brīžiem nošmulējušies, brīžiem "cacojam" un brīžiem sapņojam par baltu podu vai siltu dušu kas tek no krāna nevis jālej virsū no mistiska spaiņa uz kura, iespējams, iepriekšējā vakarā kāds indietis ir sēdējis virsū ar pak... dibenu.

"Šis ir viens no mūsu dzīves lielākajiem Piedzīvojumiem un pārbaudījumiem - nakšņošana kur pagadās, ēšana kur pagadās un Piedzīvojumi, kas ik uz soļa pagadās. Mēs nokļūstam Bolivudas filmas uzņemšanā, atpērkamies no vietējās policijas ar selfijiem, tiekam ielūgti uz miljons kāzām, pozējam n-tajām Indijas avīzēm un piezemējam savus ego ciemojoties pie vietējiem iedzīvotājiem mājās. Tas viss notiek iepazīstot Indiju ar tuk-tuku," informē filmas veidotāji.

Filmā ir dokumentētas divas dažādas Piedzīvojumu grupas un ar kamerām rokās Indijā sekots viņiem līdz vairāk kā mēnesi, bet pati filmas izstrāde prasīja trīs gadus.