Ziemupes jūrmalā iestāda 400 jaunas priedītes un dod tām vārdu

16. un 20. aprīlī Ziemupes jūrmalā un bijušā zenīta raķešu bāzes teritorijā (“Ērģeles”) projekta “Meža skola” ietvaros Vērgales pamatskolas 6. klases skolēni un dabas aktīvisti iestādīja 400 jaunu priežu stādus, lai parūpētos par vides aizsardzību un atjaunošanos un novērstu cilvēku neapdomīgās rīcības radītās sekas.

Biedrība “Ziemupīte” jau teju 10 gadus apsaimnieko atpūtas vietu Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, ilgstoši ir novērota cilvēku kaitnieciska darbība, laužot, cērtot un zāģējot dzīvus, zaļus kokus vai to zarus. Katram šķiet, ka viņš jau tikai vienu koku, te vēl daudz paliek un gan jau ataugs vietā citi. Taču, cik daudz laika, ilgi gadi vajadzīgi, lai izaugtu koks, kas sargā kāpas no „staigāšanas”, augsni un tajā augošo augu saknes, un arī citus kokus no lūzumiem stiprā vējā, par to aizdomājas reti kurš. Tā īsti to saprast var tikai salīdzinot, sekojot līdzi koka augšanai. Tāpēc radās doma par projektu “Meža skola”, kuras ietvaros skolēni un vides aktīvisti iestādīja 400 jaunu priežu stādus, deva tiem vārdu un izveidoja to augšanas dienasgrāmatu, informē biedrība “Ziemupīte” pārstāve Daina Vanaga.

Kā atzīst stādītāji, visgrūtākais bija izdomāt kokiem vārdus, jo pie otrā desmita izdomāt vārdu, kas neatkārtojas, bija diezgan sarežģīti. Stādīšanā piedalījās arī Vērgales mežzinis Arturs Brikmanis, kurš stādītājiem paskaidroja, kurās vietās labāk stādīt un kā to pareizāk izdarīt. Viņa padomi bija ļoti vērtīgi, jo, kā dienas laikā noskaidrojām, reti kurš bija iepriekš iestādījis savu koku, kur nu vēl devis kokam vārdu. Tas darīts ar mērķi – veidot šo koku dienasgrāmatas vairāku gadu garumā. Ikviens, atbraucot uz stāvlaukumu, administrācijā var saņemt par katru koku izdarītās piezīmes un tās papildināt ar saviem novērojumiem.

“Viens no jaunajiem kokiem, vārdā Zentiņa, jau ir ieguvis savus krustvecākus, bet tāda iespēja ir ikvienam – aicinām Jūs sameklēt savu kociņu, kura vārds Jūs uzrunā, un turpmāk apciemot to, pieskatīt un rūpēties par to – apliet, kad sauss, pierakstīt novērojumus, sekot līdzi tā augšanas apstākļiem,” aicina biedrības “Ziemupīte” pārstāve Daiga Kadeģe.



“Ziemupes jūrmalas stāvlaukums un bijusī raķešbāze ir kļuvusi par 400 priedītēm bagātākas. Jāsaka, ka bagātāki jūtamies arī mēs paši, jo ir paveikts ļoti labs darbs un ir gandarījums.”

Projektu ar nosaukumu “Meža skola” realizēja biedrība “Ziemupīte”, pateicoties Liepājas novada fonda programmas “Atbalsts apkaimei” atbalstam.

Biedrība “Ziemupīte” šogad ir izvēlēta par Pasaules dabas fonda un Tetra Pak organizētā konkursa “Klimata vēstnieks” uzvarētāju nominācijā “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā”. Konkurss “Klimata vēstnieks” šogad tika organizēts jau trešo reizi, un var uzskatīt, ka tas ir vienīgais apbalvojums Latvijā, kas izceļ un novērtē attieksmi un rūpes pret vidi.