Vērgales pamatskolā par klātienes mācību atsākšanos priecājas gan bērni, gan skolotāji

Klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem atsākušās bez starpgadījumiem, aģentūrai LETA atzina vairāku skolu direktori.

Kā aģentūrai LETA teica Vecumnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna, pēc sākotnējās informācijas, nekādas aizķeršanās ar skolu atvēršanu nav bijis. Tika nodrošināts gan transports gan ēdināšana, kā arī tika nodrošināta Covid-19 ierobežošanas prasību ievērošana.

Precīzāka informācija par situāciju izglītības iestādēs tiks apkopota līdz trešdienai, kad notiks sanāksme, kurā vērtēs skolu atvēršanu.

Auces novadā, kur darbu atsākušas divas skolas - Auces vidusskola un Bēnes vidusskola, kopumā uz skolu nav atnākuši četri bērni.

Ir pieteikta skolotāju testēšana un tiek gaidīts, kad atvedīs testus, aģentūru LETA informēja Auces novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule.

Viņa pastāstīja, ka visi skolotāji, kuriem klases nāk mācīties klātienē, ir bijuši darbā un neviens skolotājs, kurš ir riska grupā, nav pieteicies attālinātajai strādāšanai.

Pašvaldība arī saņēmusi iesniegumus par trim bērniem, kuri neatsāks klātienes mācības un turpinās mācīties mājās. Šāda iespēja vecākiem ir dota un viņi tiks instruēti par sasniedzamajiem rezultātiem mājmācībā.

Arī Mālpils novada vidusskolā situācija ir līdzīga. No 117 bērniem, kuriem bija jāatsāk mācības skolā, trīs bērnu vecāki informēja, ka izvēlēsies attālinātās mācības saviem bērniem, informēja vidusskolas direktore Jeļena Caune.

Skola ir pieteikusi testus skolotājiem un ticis solīts, ka testi tiks atvesti rīt.

Arī Covid-19 ierobežošanas pasākumus mācību iestāde nodrošina, jo telpu ir pietiekami, lai nodrošinātu rēķinot uz vienu bērnu trīs kvadrātmetrus.

Viņa atzina, ka skolā mācās 98% bērnu no Mālpils novada, bet pārējie bērni ir no Siguldas novada, kur epidemioloģiskā situācija arī ir līdzīga. Līdz ar to nevar rasties papildus apdraudējums Covid-19 izplatībai.

Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure pastāstīja, ka klātienes mācības 1.-4.klašus skolēniem tiek organizētas vidusskolas telpās, lai varētu nodrošināt visas drošības prasības.

Skolas vadība ir saņēmusi viena bērna vecāku iesniegumu ar lūgumu nodrošināt attālinātas mācības bērna veselības stāvokļa dēļ. Direktore norādīja, ka visi pedagogi, kuri strādā ar jaunāko klašu skolēniem bijuši gatavi darbam klātienē. Skola esot pieteikusi testus un nedēļas laikā visi darbinieki, kuri strādā klātienē tiks testēti.

Bērni skolā un atpakaļ mājās nokļūs vai nu ar personīgo transportlīdzekli vai arī kādu no četriem skolēnu autobusiem. Iepriekš vienā maršrutā bērni izmantojuši sabiedrisko transportu, bet tagad arī tas ir pārplānots, un bērni brauc tikai ar skolas autobusu.

Rūjienas vidusskolā skolēniem ir izdalītas sejas aizsargmaskas. Lai arī sākotnēji vecāki iebilduši, ka nav ņemts vērā viņu viedoklis par aizsargmasku lietošanu, tad, sākoties mācībām, bažas izdevies kliedēt, sacīja Čākure.

Arī Naukšēnu vidusskolā šodien jaunāko klašu skolēni atsāka klātienes mācības. Skolas direktore Aiga Stiere sacīja, ka arī visi jaunāko klašu pedagogi piekrituši darbam klātienē. Visi skolas darbinieki, kas strādā klātienē, ceturtdien veiks Covid-19 testus,

Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks atzina, ka par klātienes mācību atsākšanos šodien priecīgi bijuši kā bērni, tā skolotāji. 1., 2. un 4.klasē šodien nebija pa vienam bērnam, bet 3. - divi skolēni par kuriem vecāki skolu jau laikus bija informējuši, ka bērni ir saslimuši.

Arī Vērgales pamatskolā visi pedagogi bijuši ar mieru strādāt klātienē. Šonedēļ plānota arī visu darbinieku, kuriem ir kontakts ar bērniem, testēšana.

Juriks stāstīja, ka bērnus uz skolu atved autobusi, kuros brauc tikai bērnudārza un skolas bērni, kā arī viņus pavadošais personāls. "Mācības sākam plkst.8.30 un plkst.12.30 bērni jau dodas mājās. Skolā nodrošinājām arī ēdināšanu. Arī telpas esam saplānojuši, ka 1. un 2.klase mācās pirmajā stāva, bet 3.-4.klase - otrajā stāvā. Starpbrīžos, kamēr klases telpas vēdinās, bērni var izkustēties svētku zālē un gaiteņos," stāstīja direktors, paužot cerību, ka klātienē varēs mācīties arī vecāko klašu bērni.

LETA jau vēstīja, ka šodien klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem bija plānots atsākt 25 pašvaldībās, kas atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem uzskatāmas par epidemioloģiski drošākām. Taču četrās no tām - Pļaviņās, Skrīveros, Ķegumā un Cesvainē - skolu vadība nolēma turpināt attālinātas mācības, jo apkārtējos novados no kuriem skolās mācās bērni saslimstība ar Covid-19 ir salīdzinoši augsta.

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem uz ceturtdienu, 18.februāri, darbu klātienē varētu atsākt 25 pašvaldību - Alsungas, Auces, Burtnieku, Cesvaines, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Ķeguma, Krustpils, Kuldīgas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Tērvetes, Vecumnieku un Vecpiebalgas novadu - skolas.