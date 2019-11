Šodien KulTūrBodē Ziemupē būs satikšanās ar Ināru Kalnarāju un Helmutu Baņukalnu

9. novembrī pulksten 15 Ziemupē bijušā veikala telpās (Ziemupes Tautas nama ēkā) biedrība “Ziemupīte” organizēs Pirmo satikšanos KulTūrBodē. Pasākuma viesi - divas it kā ļoti atšķirīgas, bet savā aizrautībā un degsmē līdzīgas personības - aktrise, amatieru teātru režisore, folkloras kopas "Atštaukas" vadītāja, vitāla un enerģiska sieviete Ināra Kalnarāja un pozitīvs jaunietis, dabas entuziasts, sajūtu un spilgtu emociju un piedzīvojumu biedrības “Domas Dabā” dibinātājs - Helmuts Baņukalns, informē biedrība “Ziemupīte” pārstāve Daina Vanaga.

“KulTūrBode ir biedrības “Ziemupīte” kultūras un tūrisma skatupunkta krustpunkts. Ziemupes jūrmalā darbojamies no 2010. gada maija, esam sevi pierādījuši organizējot pasākumus un notikumus, tāpēc esam nolēmuši spert soli tālāk un, pirmkārt, paplašināt savu darbību, otrkārt, sintezēt to, ko protam ar to, kas radītu pievienoto vērtību Ziemupei, tādējādi ceļot šīs kultūrvietas vērtību,” saka viena no KulTūrBodes dibinātājām Daiga Kadeģe.

“Pēc iepriekš notikušā ar veikalu Ziemupē, nākas secināt, ka pārtikas veikals te iespējams tikai sezonāli – vasarā. Tāpēc meklējām alternatīvas arī citām sezonām, turklāt tādas, kas ir sirdij tuvas, aizrauj un atbilst biedrības vērtībām. Īpašs uzsvars būs uz Latvijā, Kurzemē un Ziemupē ražotām precēm, pie mums varēs iegādāties, piemēram, Antras Mazikas un Ilmas Strazdiņas keramiku, Madara Handmade rotas, TAUST klades, Embūtes garšaugu maisījumus, Jelgavas karameles, Bārtas adījumus un austās segas, Doles tējas, Priekules Čībiņveča čības, mācību dravas Strops produkciju un daudz citu skaistu, noderīgu lietu – dāvanām un savam priekam. Papildus veikala funkcijām tā būs satikšanās vieta, informācijas punkts, vieta, kur iepazīt, ieraudzīt un mācīties. Ar laiku būs vēl dažādas satikšanās, sarunu un spēļu vakari, koncerti, radošās darbnīcas u.c. Turklāt, ikviens, kuram ir ideja, ko viņš gribētu darīt un radīt KulTūrBodē, aicināts nākt un darboties!” piebilst Daina Vanaga.

“Tiem, kas būs plānojuši šeit ieraudzīt jau pabeigtu projektu, tāds tas nav un nebūs. Gribam, lai šai vietai vienmēr vēl ir laiks un vieta kam jaunam, nebijušam, idejām, notikumiem, cilvēkiem. Mēs vēlamies būt ceļā. Bet, lai tur atrastos, ar kaut ko ir jāsāk. Ļausim vietai augt, izteikt sevi, radīt, un augsim līdzi,” skaidro D. Kadeģe.

KulTūrBodes darbība būs sezonāli mainīga. Šobrīd tā darbosies nedēļu nogalēs – no piektdienas līdz svētdienai no pl. 14 līdz 20. Pasākumu laikā darba laiks var tikt mainīts.

Tuvākie pasākumi:

23. novembrī no pl.14-20 Galda spēļu pēcpusdiena (ieeja par ziedojumu novusa galda iegādei); 30. novembrī un 1. decembrī no pl.12 – Īsto Dāvanu darbnīcas; 8. decembrī pl.16 Lustīgi muzikālais Rūķu vakars. Sīkāka informācija biedrības Ziemupīte facebook.com lapā (facebook.com/ziemupiite)

Skaidrojums: Kas ir KulTūrBode? Kult – visi zinām stāstu par vardi, kas nepadodamās sakūla krējumu sviestā. Lai tiktu pie maizes jākuļ graudi. Kultūr – kultūra, cilvēka radīto vērtību kopums. Tūr – tūrisms, došanās dabā, ceļošana. Un Bode – vieta, kurā var pirkt un pār-dot.