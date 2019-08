Sestdien Ziemupes jūrmalā notiks atpūtas pasākums visai ģimenei "ma-DARA"

17. augustā no pulksten 13 Ziemupes jūrmalā jau astoto gadu norisināsies atpūtas pasākums “ma-DARA”. Visas dienas garumā plānoti dažādi koncerti, uzstājoties dažādām folkloras kopām, dziedātājai Aleksandrai Špicbergai, MADARAI (jeb Madarai Fogelmanei), ritma grupai “Transcendentālē”, noslēgumā dziesmas un dejas ar folkloras dziesmu un deju kopu “Svārta” no Daugavpils. Paralēli norisināsies zināšanu, prasmju un preču Mītava, izzinošas tikšanās un aktīva līdzdarbošanās.

“Pasākuma nosaukums sevī ietver ne tikai ārstniecības auga un meitenes vārdu, bet ir veidots no vārdu savienojuma “man darīt” vai “manis darīts”, jo kurš cits darīs un ietekmē to, kas ir mums apkārt?” skaidro viena no idejas autorēm Daina Vanaga. Šī gada vadmotīvs ir Ceļš, informē pasākuma organizatore Daina Vanaga.



Pasākumu “ma-DARA” ieskandinās folkloras dziesmu un deju kopa “Svārta” no Daugavpils, Katlkalna folkloras kopa “Rāmupe”, Kurtovēnu folkloras kopa “Kurtuove” no Lietuvas, jaunais un talantīgais kokles spēles virtuozs, skaņu un tehnisko izpildījumu eksperimentētājs Dzintars Lipors.

Izzinošā ma-DARA mijiedarbībā ar Mītavu sevī pulcēs gan dažādus amatu prasmju meistarus, amatniekus, tirgotājus, radošas personas. Ciemosies tāšu meistari, “BirchBirds” zīmola veidotāji Madara un Kristaps Zvirbuļi, meldru pinēja – meistare Ineta Vēvere, “Embūtes garšaugi”, “Akmens raksti”, tautas lietišķās mākslas pulciņš “Madaras” no Brocēniem, klūgu meistars Juris Milčs, zīmola “Zīļuvainags” veidotāja Margarita Muntaga u.c. interesantu un īpašu lietu veidotāji un radītāji. Par šī gada pasākuma mezglu ir pasludināts Velesa mezgls. “Veless - mājlopu, mijēju un tirgotāju, stāstnieku un vārdotāju, ceļinieku aizgādnis. Daudzpusīga dievība,” skaidro mezglu zinātāja un zīmola “Noķerts Liepājā” izveidotāja Ilze Vainovska, kas šo mezglu mācīs arī apmeklētājiem. Par līdzās esošo un bieži nemanāmo stāstīs ideālists, treneris, koučs, RTU un Mūžiglītības institūta Vitae lektors – Aivars Dresmanis. Piedalīsies arī biedrība “ISA-AKK” (Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo - Arboristu, Koku Kopēju biedrība), kas pastāstīs un parādīs kā rūpēties par dzīvo dabu mums apkārt. Kā arī būs iespējams tikties ar grafoloģi Anitu Milleri, kas pastāstīs cik daudz par cilvēku var noskaidrot no paraksta un paraksta atšifrējuma. Diāna Baumane stāstīs par dzimtas koku veidošanu un kāpēc tas ir svarīgi. Pl.14.00 plānots pašaizsardzības treniņš ar Pāvelu Seredu, kurš vairākus gadus nodarbojas ar cīņas sporta veidiem, pasniedz MMA un Grapplingu sporta klubā “MPD”.

Būs Liepājas mākslas draugu darbu izstāde un plenērs. Sīkplastikas meistars, Pūķspārna vasaras skolas pats Grāfs Pūķspārnis būs sagatavojis īpašu priekšnesumu, kā saka pats Grāfs, viņu pavadīs pa Latvijas daudzajiem nostūriem saķertie teiksmu tēli no vāravas līdz sumpurnim.

Tējnīcā, kur dziesminieki mīsies ar dzejniekiem, piedalīsies dzejniece un dziesminiece Elīna Līce, Jana Egle, Jānis Rūcis un Austrasbērni, dzejniece Inta Švaža, Sanita Stepena, Andžejs Beļevičs, Linda Kilevica u.c. Vakarā pēc pl.18 etnomūziķe un pasniedzēja Igeta Gaiķe piedāvās darbnīcu “Pacel balsi līdz debesīm”.

Vakara gaitā uzstāsies jaunā un talantīgā dziedātāja Aleksandra Špicberga, kuru pavadīs ģitārists Vladimirs Kudrins. Mūziķi atskaņos gan latviešu tautasdziesmas, gan tautā iemīļotas Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula kompozīcijas. Īsi pirms saulrieta uzstāsies dziedātāja, čelliste un dziesmu rakstītāja MADARA jeb Madara Fogelmane, kas ar savu dziesmu “Esamība” piedalījās 2008. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursā. Pēc pl.21.00 kopīga Saules pavadīšana jūrā, sadziedoties pasākuma dalībniekiem. Uguns kuršana ar kopienu “Varabunga”. Pēc tam uzstāsies ritma grupa “Transcendentālē”, kura, izmantojot dažādus instrumentus un skaņas, veido ceļojumu harmonijas un ritma pasaulē. Pēc šī muzikālā ceļojuma dančus spēlēs, mācīs un iedejos folkloras dziesmu un deju kopa “Svārta” no Daugavpils.

Pasākums ir bez ieejas maksas vai par ziedojumu pēc paša vēlēšanās, organizē biedrība “Ziemupīte”.