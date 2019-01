Pāvilostas bērnudārzā audzēkņu skaits nav liels, toties stabils

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” audzēkņu skaits nav liels, toties turas stabili – jau vairākus gadus ir gandrīz nemainīgs. Vietējā bērnudārza bērniem priekšrocība ir skaistā un sakoptā vide, iespēja zinības apgūt nelielās grupās, kā arī darboties dažādos pulciņos.

Bērnudārza vadītāja Monta Pētermane stāsta, ka 2018./2019. mācību gadā bērnudārza gaitas uzsākuši 50 audzēkņi. Šobrīd gan dažādu iemeslu dēļ audzēkņu ir mazāk – pagājušā gada nogalē “Dzintariņā” zinības apguva 47 bērni.

Katra bērnudārza grupa ir iekārtota tā, lai tajā uzturēties būtu prieks. Telpās veikts remonts, tās ir gaišas un patīkamas. “Katru gadu kaut ko remontējam, ja ir tāda iespēja,” par bērnudārza labiekārtošanu teic vadītāja.

Aptuveni puse audzēkņu nav pāvil­ostnieki, bet tuvāku un tālāku vietu iedzīvotāji, ko uz bērnudārzu ved pašvaldības transports. “Viņi brauc no Sakas, no Saļienas, Ulmales, no Rīvām un arī no Jūrkalnes. Tuvāko apkārtni aptveram,” skaidro vadītāja.



