"Liepājas Stiprās sievas" un Pāvilostas koris "Sīga" Saulgriežos skandēs Gadsimta garāko līgodziesmu

21. jūnijā, vasaras saulgriežos, vairāki simti dziedātāju Latvijā un visā pasaulē skandēs „Gadsimta garāko līgodziesmu”, ko jau sesto gadu organizē Latvijas Radio 2. Līgodziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz saules rietam plkst. 22.22 ar radio ētera starpniecību vīsies cauri visai Latvijai. Sekojot saules ceļam, līgošanā secīgi iesaistīsies kori un folkloras kopas no dažādiem Latvijas reģioniem un pat kontinentiem, informē Latvijas Radio Komunikācijas un multimediju daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Konošonoka.

No 7. līdz 18. jūnijam līgošanas procesu ievadīs raidījumu cikls „Ielīgošana”, kurā notiks sazināšanās ar „Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” dalībniekiem, izklāstīti latviskie līgošanas rituāli un tradīcijas. Raidījumi Latvijas Radio 2 ēterā skanēs plkst.17.15, plkst. 17.45 un plkst. 18.15.

Līgodziesmu šogad skandēs dalībnieki no Rīgas, Siguldas, Līgatnes, Salacgrīvas, Jērcēniem, Barkavas, Ciblas, Rēzeknes, Daugavpils, Līvāniem, Aizkraukles, Baldones, Iecavas, Tērvetes, Brocēniem, Liepājas, Pāvilostas, Alsungas, Ventspils, Rojas, Jaunpils, Jaunmārupes un no diasporas - Grācas Austrijā, Adelaidas Austrālijā, Sentvinsentas un Grenadīnām Dienvidamerikā. Par katru kolektīvu plašāka informācija būs aplūkojama arī Latvijas Radio 2 mājaslapā, kur pieejama īpaša karte ar līgodziesmas skanēšanas vietām un dziedātājiem.

„Sazinoties ar „Gadsimta garākās līgodziesmas” dalībnieku kolektīviem, esmu ļoti gandarīta, dzirdot, ka līgošanas tradīcijas un rituāli ir kā spēka avoti daudziem simtiem latviešu tepat Latvijā un arī tālumā,” teica Latvijas Radio 2 galvenā redaktore Baiba Palkavniece. „Radio ēterā dalīsimies ar stāstiem un dziesmām, lai visi kopā varam aizvadīt neaizmirstamu saulgriežu dienu, smeļoties iedvesmu un enerģiju visam atlikušajam gadam!”

21.jūnijā „Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” norise sāksies saullēktā plkst.4.29, kad rīta agrumā radio ēterā izskanēs pirmās dziesmas, sagaidot garāko gada dienu. Turpinājumā līgodziesma no austrumiem uz rietumiem vīsies cauri visai Latvijai, un latviešu centriem Eiropā, Austrālijā un citviet pasaulē, ik pusstundu vai stundu uzkavēdamās katrā nākamajā vietā un 5-7 minūtes skanot tiešraidē Latvijas Radio 2 ēterā.



Saulrietā, plkst. 22.22 līgodziesma izskanēs pašā Rīgas sirdī, kur to Doma laukumā aizvadīs jauniešu kora BALSIS koncerts, kas ilgs no plkst. 22.00 līdz plkst. 22.22.

Dienas gaitai varēs sekot līdzi Latvijas Radio 2 ēterā, mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī lsm.lv.

Gadsimta garākās līgodziesmas norise 21.jūnijā



4.29 tiešraide no LR2

5.30 Dienvidamerika – Sentvinsenta un Grenadīnas; Sandra Maija Ķuze

6.15 Sigulda – jauktais koris „Spārni”; diriģ. Līga Ādamsone

6.45 Līgatne – jauktais k. „Līgatne”; diriģ. Mārcis Katajs

7.15 Salacgrīva – folkloras kopa „Cielava”; vad. Zenta Mennika

7.45 Strenči – Jērcēnu folkloras kopa „Mežābele”; vad. Arta Šomase

8.15 Madona – Barkavas folkloras kopa „Madava”; vad.Teresija Pelša

9.15 Cibla – folkloras kopa „Ilža”; vad. Dace Tihovska

10.15 Rēzekne – vīru koris „Graidi”, Rēzeknes Tehnoloģiju akad.j.k „Sonitum”; diriģ.Jānis Mežinskis

11.15 Daugavpils – folkloras kopa „Svātra”; vad. Sarmīte Teivāne

12.15 Līvāni – jauktais koris „Rubus”; diriģ. Daiga Koļesņičenko

13.15 Austrālija, Adelaida – jauktais koris „Dziesmu Laiva”; kont.Ilze Radziņa

14.15 Aizkraukle – jauktais koris „Aizkraukle”; diriģ. Eduards Grāvītis

15.15 Baldone – jauktais koris „Tempus”; diriģ. Jānis Lapsa

15.45 Iecava – bērnu un jauniešu folkl. kopa „Tarkšķi”; vad. Kristīne Karele

16.15 Tērvetes nov. – jauktais koris „Tērvete”; diriģ. Dace Reinika

16.45 Brocēni –sieviešu koris „Laiksne”; diriģ.Ināra Bērziņa

17.15 Liepāja – „Liepājas Stiprās sievas”, vad. Igeta Ozoliņa

17.45 Pāvilosta – siev. koris „Sīga”; diriģ. Liene Breča

18.15 Alsunga – etnogrāfiskais ansamblis „Suitu sievas”; vad. Ilga Leimane

18.45 Ventspils – jauktais koris „Kaiva”; diriģ. Ginta Rūse

19.45 Roja –siev. koris „Kalva”; diriģ. Jolanta Rauga

20.15 Eiropa –Luksemburgas postfolka grupa "Rudzurika"; vad.Aiga Ožehovska

20.45 Eiropa – Austrija, Grācas latviešu jauktais koris ”Pilskalns”; diriģ.Ilze Kroja

21.15 Jaunpils jauktais koris; diriģ. Lāsma Pommere

21.45 Jaunmārupe – jauniešu koris „Universum”; diriģ. Rihards Rudzītis

22.00-22.22 Rīga, Doma laukums – jauniešu koris BALSIS; diriģ. Ints Teterovskis