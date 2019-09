Kādēļ Krēsliņu ģimene no Amerikas pārcēlās uz Latviju un trauksmaino Rīgas dzīvi iemainīja pret kluso Ulmali?

Pirms aptuveni 11 gadiem Vašingtonā dzīvojošais Kristaps Krēsliņš ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Te turpinājis Amerikā uzsākto darbošanos viesmīlības nozarē un atvēris bāru Vecrīgā. Sieva Hanna nodevusies savam arodam – strādājusi par frizieri. Kādu laiku tā dzīvojuši, līdz nācis piedāvājums tikt pie īpašuma tuvāk dabai, tuvāk jūrai, prom no galvaspilsētas burzmas.

Saskatot vietas potenciālu, Krēsliņu ģimene pārcēlusies uz dzīvi Pāvilostas novada Ulmalē. Nu ikdiena rit šeit – K. Krēsliņš uzsācis savu profesionālo darbību, no jauna verot durvis kādreiz tik iecienītajai pāvilostnieku vietai “Enkurs”.

Liels pluss dzīvošanai šeit ir arī Krēsliņu ģimenes draugu pulks Latvijā. Tāpat viņiem ļoti patīk daba, kempingi, un Latvija to visu var piedāvāt. “Patīk, ka izbrauc piecu minūšu attālumā no Rīgas un tu jau esi nekur. To Amerikā nevarēja izdarīt,” salīdzina uzņēmējs un priecājas, ka abas meitas mācās Pāvilostas vidusskolā: “Tā ir gandrīz privātskolas izglītība, salīdzinot ar Rīgu. Tā ir mikroskola – tas ir forši.”

Bonuss ir arī jaunā dzīvesvieta Ulmalē. “Mums ir gandrīz personīgais stāvkrasts,” smaidot saka K. Krēsliņš. Tā kā tuvumā nav publiskas peldvietas, ģimene var mierīgi baudīt jūras tuvumu, dodoties pāris simts metru pastaigā cauri priežu mežam.

