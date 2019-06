FOTO: Notiek ceļa būvdarbi valstī garākajā remontposmā pie Pāvilostas

Turpinās pērn aprīlī sāktie būvdarbi uz reģionālā autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei (43,2.-63,0. km). Tas ir pašreiz valstī garākais remontposms, kurā ir astoņi ar luksoforiem regulēti posmi, un to izbraukšana prasa vairāk nekā stundu. Tāpēc aicinām tos, kas atpūtā dodas Pāvilostas virzienā, ieplānot papildu laiku ceļā, kā arī ievērot satiksmes organizāciju būvdarbu zonās, informē "Latvijas Valsts Ceļi".

Būvdarbu ietvaros tiek veikta segas pārbūve, sākot no pamatiem un beidzot ar divām asfalta kārtām, ūdens novades sistēmas sakārtošana un autobusu pieturvietu atjaunošana. Atjauno arī tiltus pār Saku un Karpu, tiem klājot jaunu hidroizolāciju un brauktuves segumu. Līdz šim ir paveikti aptuveni 70 % no būvdarbu apjoma. Četru kilometru garā posmā no Labraga Pāvilostas virzienā jau ir ieklātas visas asfalta kārtas un tur atlicis vien horizontālais marķējums. Ātruma ierobežojums 70 km/h tur joprojām saglabājas. Šos būvdarbus veic SIA Binders, un to līgumcena ir 10,6 miljoni eiro (ar PVN) ar ERAF līdzfinansējumu. Pilnībā darbus pabeigt plānots līdz rudenim.

Līdztekus notiek arī seguma atjaunošana uz pievedceļa Pāvilostai (V1187), posmā no krustojuma ar autoceļu Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) līdz Tirgus ielai Pāvilostā (0,000.-3,058. km). Tur paredzēta bedrīšu un iesēdumu labošanu ar izlīdzinošo asfalta kārtu, kā arī caurtekas remonts pie Upesmuižas parka. Pēc asfalta virskārtas ieklāšanas posmā veiks virsmas apstrādi.

Virsmas apstrāde tiek pielietota uz nelielas satiksmes intensitātes (līdz 1000 transporta vienībām diennaktī) asfaltētajiem ceļiem, kur tas ir labākais un ekonomiski izdevīgākais veids kā periodiski uzturēt un saglabāt ceļu ilgtermiņā, panākot seguma viendabīgumu un atjaunojot saķeri ar ceļa virsmu. Veicot virsmas apstrādi, uz asfalta tiek izlieta bitumena emulsija un secīgi izbērtas sīkšķembiņas, kas tiek pieveltņotas. Uzreiz pēc virsmas apstrādes tiek ierobežots braukšanas ātrums, jo akmentiņi, kas vēl nav sasaistījušies ar emulsiju, var atlēkt un trāpīt pretimbraucošā transporta stiklos. Autobraucējus aicinām ievērot ierobežojumus un nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Pēc tam, kad virsma tiek piebraukta, nepiesaistītās šķembas tiek noslaucītas. Ja virsmas apstrādei paredzētā ceļa virsma nav gluda vai ir jūtamas rises, tad vispirms tiek labots ceļa profils – virsējo slāni frēzē, tiek izlīdzināti iesēdumi un laboti citi seguma defekti.

Būvdarbus uz Pāvilostas pievedceļa veic SIA Strabag par līgumcenu 601 000 eiro (ar PVN), ko sedz valsts budžets. Darbus uz pievedceļa plāno pabeigt augustā.