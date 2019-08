Evita un Kristians Haimerli daļu gada pavada Vācijā, daļu - Saraiķos, uzņemot tūristus no malu malām

Pāvilostas novada Saraiķos, teju pašā jūras krastā, atrodas kempings “Rūgumi”. Tieši atrašanās vieta noteikti vērtējama kā lielākais šīs vietas trumpis. Uz “Rūgumiem” atpūtu dabas tuvumā bez ikdienas steigas, cilvēku drūzmas un mūžīgās darba dunas brauc baudīt gan vietējie, gan ārzemju tūristi. Liela daļa no tiem – vācieši, jo, izrādās, mājas saimnieku ikdiena rit tieši Vācijā. Tomēr ik gadu vairākus mēnešus viņi līdzās atpūtniekiem savas dienas vada īpašumā Latvijā, jo šajā vietā atraduši daļu sevis.

“Rūgumos” ikvienu iebraucēju sagaida šīs vietas saimnieki – Evita un Kristians Haimerli. Evita, lai gan dzimusi un uzaugusi Latvijā, nu dienas vada Vācijā, uz kuru devusies vēl studiju laikā. Tur iepazinusies ar Kristianu, abi apprecējušies, izveidojuši ģimeni, tā ikdiena ar Vāciju savijusies tik cieši, ka pārcelties atpakaļ uz Latviju nav bijis aicinājuma. Vācijā Evita strādā par kouču jeb individuālās izaugsmes treneri, savukārt Kristians ir psihologs.

Aktīvajā tūrisma periodā, par ko “Rūgumos” tiek uzskatīts laiks no 15. maija līdz 15. septembrim, Haimerli mīt Latvijā. Tad uz šejieni no Vācijas atbrauc ne tikai Evita un Kristians, bet arī pāra bērni, kuri šeit gan atpūšas, gan piepalīdz darbiņos. Talkā nāk arī radi, kuri šeit ierodas no dzimtās Siguldas. Labiekārtošanas un pilnveidošanas darbos liels palīgs ir Evitas brālis, kurš, piemēram, uzmeistarojis āra dušas.

Plašāk lasiet "Kursas Laika" 8. augusta numurā!