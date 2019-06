Aktīvākajā vasaras periodā Pāvilostas pasta nodaļa darbdienās strādās par stundu ilgāk

Pāvilostas pasta nodaļa aktīvākajā vasaras periodā – no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.augustam – ik darbdienu strādās par stundu ilgāk. Pāvilostas pasta nodaļa turpina priecēt apmeklētājus ar īpašo vizuālo veidolu, savukārt nodaļas sortiments pielāgots gan vietējo iedzīvotāju vajadzībām, gan tūristu vēlmēm.

Atbilstoši sezonālajām aktualitātēm un pasta pakalpojumu pieprasījumam aktīvākajā vasaras periodā no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.augustam tiek mainīts Pāvilostas pasta nodaļas darbalaiks Tirgus ielā 1, katru darbdienu to par vienu stundu pagarinot. Nodaļa šajā periodā pakalpojumus sniegs pirmdienās–piektdienās no plkst.7.30 līdz 8.30 un no plkst.10 līdz 16, informē "Latvijas pasta" Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Pāvilostas pasta nodaļa atšķiras ar atraktīvu vizuālo veidolu, kas izceļas ar spilgtu ēkas fasādes krāsojumu un noformējumu, atspoguļojot Pāvilostas vasaras un sērferu galvaspilsētas statusu. Savukārt nodaļas sortimentā iekļauti ne tikai tradicionālie pasta pakalpojumi un preces, bet arī īpaši piedāvājumi pilsētas viesiem.