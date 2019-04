Sibīrijā dzimis, nav baidījies partijniekiem un priekšniekiem acīs lēkt un tagad ārstē mājas - bernātnieks Andrejs Sisenis

Vienoties par tikšanās laiku nav vienkārši, jo Andrejam Sisenim ir reta profesija – māju ārsts. Tādi speciālisti Latvijā uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, tātad pieprasīti. Kāda ir šā darba specifika un kādi ceļi uz to veduši, vīrs ar būvinženiera izglītību stāsta labprāt.

Andrejs uzsver, ka profesiju – māju ārsts – augstskolā nemāca, to var apgūt tikai kursos ārzemēs. “Piecpadsmit gadus esmu mācījies Vācijā. Detmoldā sabrauc speciālisti no visas pasaules. Lektori reizi piecos gados var sākt atkārtoties, bet tikšanās ar cilvēkiem, kuri ar to reāli nodarbojas, ir svarīgākas nekā semināri. Iepazīstamies arī ar jaunākajiem materiāliem.”

Andreja Siseņa mūžs neaizsākās Latvijā, bet 3000 kilometru attālajā Sibīrijā. Andrejs Sisenis mūspusē zināms arī kā Tautas frontes (TF) grupas pirmais vadītājs Nīcā.

Kādu vakaru pie Siseņu ģimenes mājas durvīm pieklauvējuši divi virsnieki un runājuši draudīgā tonī. Andrejs tāpat devis pretī. Pēc milzīga protesta mītiņa Jūrmalciemā, ko filmējusi Latvijas Televīzija, vietējie pārrakuši ceļu – simboliski nodalot armijnieku nekaunīgo rīcību no tautas. Pārrunās ar militāristiem Andrejs uzdevis retorisku jautājumu: vai tauta ir priekš armijas vai armija priekš tautas?

