Nīcas vidusskolas skolotāja Agita Mače iegūst titulu "FIZMIX skolotājs 2021"

Šogad AS "Latvenergo" organizētais skolēnu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinājās jau 26. gadu, un konkursā piedalījās 655 skolēni un viņu skolotāji no 97 skolām. 22. aprīlī par erudītākās komandas titulu un vērtīgām balvām sacentās 7 komandas no visiem Latvijas reģioniem: Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales, Rīgas reģiona un Rīgas. Erudītākās komandas un radošākie skolotāji tika apbalvoti Latvijas Fizikas dienā, kas norisinājās konkursa fināla ietvaros, informē konkursa koordinatore Elīna Ķibere.

Šogad visas konkursa kārtas norisinājās neklātienē, savukārt konkursa fināls, kas tika iekļauts Latvijas Fizikas dienā, bija vērojams tiešsaistē. Kamēr skolēni risināja teorētiskus un praktiskus uzdevumus par zaļo fiziku, pasākuma skatītājiem bija iespēja vērot e-mobilitātes eksperta Kārļa Mendziņa iedvesmojošo lekciju par elektroauto mītiem un patiesību, vērot atraktīvā fizikas skolotāja un jauniešu iedvesmotāja Valda Zutera eksperimentus, kā arī interaktīvā veidā, izmantojot viedtālruņus, piedalīties "Prāta spēlēs", kurās bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par fiziku un ikdienišķām tēmām, kā arī laimēt balvas.

Izvērtējot fināla uzdevumos iesniegtās atbildes, pirmo vietu un galveno balvu ieguva komanda "Pērkons" no Cēsu Valsts ģimnāzijas. Otra zinošākā komanda bija "5 Hz" no Siguldas Valsts ģimnāzijas, savukārt trešo vietu ieguva komanda "220 V" no Daugavpils 15. vidusskolas. Konkursā par uzvaru un iespēju iegūt motivējošas balvas no konkursa sadarbības partneriem cīnījās arī komanda "Tumšā matērija" no Rīgas Juglas vidusskolas, "Pharos" no Jelgavas 5. vidusskolas, "Cilvēka bērni" no Ērgļu vidusskolas un "TAHJONI" no Nīcas vidusskolas.

Pirmo reizi konkursa vēsturē tika apbalvots arī "FIZMIX Skolotājs 2021". Konkursā pieteikumus iesniedza 90 skolotāji, kurus žūrija vērtēja 5 kategorijās. Vienādu punktu skaitu, titulu un galveno balvu ieguva skolotāja Agita Mače no Nīcas vidusskolas un Jānis Bukins no Siguldas Valsts ģimnāzijas. Latvijas Fizikas dienā tika apbalvoti arī trīs "Zaļās fizikas Skolotāji", kuriem no 15. februāra līdz 12. aprīlim fizmix.lv skolotāju portālā bija jāievieto pašu gatavots mācību materiāls, kurā aktualizēta zaļās fizikas tēma. Žūrija, vērtējot radošo pieeju un izpildījumu, par uzvarētāju atzina skolotāju Irinu Vasiļjevu no Rīgas 74. vidusskolas, kolēģu simpātiju balvu saņēma Daugavpils 12. vidusskolas skolotājas Ivetas Meškovskas ievietotais materiāls, savukārt "FIZMIX Eksperiments" fināla un Latvijas Fizikas dienas ietvaros organizētajā izlozē balvu saņēma skolotāja Dzidra Šterna no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas. Visi 3 uzvarētāji savā īpašumā ieguva iekštelpu gaisa kvalitātes sensoru.