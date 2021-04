Nīcas vidusskolas skolēni pārstāvēs Kurzemi konkursa "FIZMIX Eksperiments" finālā

12. aprīlī tiešsaistes vidē norisinājās AS "Latvenergo" rīkotā 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” pusfināla kārta, kurā par iekļūšanu finālā cīnījās 300 skolēni no 60 komandām. Finālā iekļuvušas 6 labākās komandas no katra reģiona, kā arī 1 komanda, kas neatkarīgi no pārstāvētā reģiona ieguvusi visvairāk punktu. Kurzemi konkursa finālā 22. aprīlī pārstāvēs komanda “TAHJONI” no Nīcas vidusskolas, informē Konkursa koordinatore Elīna Ķibere.

“FIZMIX Eksperiments” pusfinālā kopumā cīnījās 10 komandas no Kurzemes. Nīcas vidusskolas, Saldus vidusskolas, Dundagas vidusskolas un Liepājas 7. vidusskolas jaunieši bija atkārtoti iekļuvuši pusfinālā starp 10 reģiona labākajām komandām, tomēr vislabāko rezultātu, proti, 23 punktus no 28 maksimāli iespējamajiem, kā arī ceļazīmi uz konkursa finālu ieguva komanda “TAHJONI” no Nīcas vidusskolas.



Konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālā iekļuvušās komandas:

RĪGA – "Tumšā matērija", Rīgas Juglas vidusskola;RĪGAS REĢIONS – "5 Hz", Siguldas Valsts ģimnāzija;

VIDZEME – "Pērkons", Cēsu Valsts ģimnāzija; – "Cilvēka bērni", Ērgļu vidusskola;

ZEMGALE – "Pharos", Jelgavas 5. vidusskola;

KURZEME – "TAHJONI", Nīcas vidusskola;

LATGALE – "220 V", Daugavpils 15. vidusskola.

Konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināla norise 22. aprīlī tiks apvienota ar Latvijas Fizikas dienu. Pasākuma laikā jebkuram interesentam tiešsaistē būs iespēja klausīties iedvesmojošu e-mobilitātes eksperta Kārļa Mendziņa lekciju par elektroauto, ļaut sevi pārsteigt ar fizikas skolotāja Valda Zutera eksperimentiem, doties virtuālā tūrē pa Eiropas kodolpētījumu organizāciju jeb “CERN”, kā arī piedalīties prāta spēlēs, kur būs iespēja ne tikai pārbaudīt savas zināšanas jautājumos par zaļo fiziku un energoefektivitāti, bet arī iegūt balvas. Pasākuma laikā tiks apbalvotas erudītākās komandas, kā arī titula “FIZMIX Skolotājs 2021” ieguvējs un 3 “Zaļās fizikas skolotāji”. Izglītojoši izklaidējošā programma būs interesanta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pasākuma tiešraidi plkst. 14:00 būs iespējams vērot portālā TVNET un https://www.facebook.com/FIZMIX.