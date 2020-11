Nīcas vidusskolā uzstāda divus jaunus temperatūras skrīninga terminālus

Nīcas vidusskolā ir uzstādīti divi sejas atpazīšanas un temperatūras skrīninga termināli no uzņēmuma CERTES. No vairākiem piedāvājumiem tika izvēlēts uzņēmuma CERTES piedāvājums, kurš bija visatbilstošākais Nīcas vidusskolas prasībām, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

Viedā termo skrīninga iekārta piedāvā iespēju ātri, efektīvi un ar augstu precizitāti noteikt gan ķermeņa temperatūru, gan atpazīt personas seju. Temperatūras mērīšana nav jāveic manuāli – to dara automātiski un bez tieša kontakta, personai uz pāris sekundēm apstājoties ekrāna priekšā. Turklāt, ierīce nosaka ķermeņa temperatūru un spēj veikt sejas atpazīšanu arī tad, ja cilvēks ir uzvilcis sejas masku.

Šis modernais augstākās klases sejas atpazīšanas un ķermeņa temperatūras skrīninga terminālis izmanto profesionālas kategorijas infrasarkanos moduļus un sejas atpazīšanas algoritmus, nodrošinot pārliecinošu un ātru sejas bezkontakta atpazīšanas funkcijas darbību, augstu temperatūras mērījumu precizitāti un lielu darbības attālumu.

Viedās termo skrīninga iekārtas priekšrocības

Sejas un maskas bezkontakta atpazīšana

Sejas atpazīšanas precizitāte: 99,99%

Sejas atpazīšanu veic ātrāk nekā 300 ms

Personas noteikšanas attālums: līdz 2 metriem

Ātra uzstādīšana: līdz 5 minūtēm

Ķermeņa temperatūru mēra no visas sejas laukuma nevis no noteikta punkta

To var izmantot monitorēšanai, lai izsekotu darbinieka ierašanos un aiziešanu

Sejas atpazīšana un temperatūras noteikšana pat, ja uzvilkta sejas maska

Darbojas latviešu, krievu un angļu valodās

Skrīninga terminālis palīdzēs savlaicīgi identificēt cilvēkus ar pasliktinātu veselības stāvokli, veicot bezkontakta sejas un maskas atpazīšanu, brīdinot ikvienu, kuram ir paaugstināta temperatūra, vai atgādinot uzvilkt sejas masku. Tas ir pielāgots ķermeņa temperatūras noteikšanai aktīvai cilvēku plūsmai, tā datu bāzē var saglabāt līdz pat 50 000 seju.

Tāpat skolā ļoti veiksmīgi darbojas iepriekš uzstādītie roku dezinfekcijas stendi.