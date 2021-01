Nīcas sociālais dienests saņem dāsnu ziedojumu no "Otaņķu Dzirnavnieka"

Šobrīd ir laiks, kad var apstāties un uz mirkli atskatīties uz pagājušā gada paveikto. Notikumu ir bijis daudz un 2020.gads līdz ar sevi ir nesis daudz pārmaiņu, kas lika novērtēt to, kas mums ir dots un kas ir patiesās dzīves vērtības. Jauno gadu sagaidām ar iedegtu cerību un ilgām pēc brīnuma, Nīcas novada mājaslapā vēsta Nīcas sociālais dienests.

Nīcas novada domes Sociālais dienests gada nogalē saņēmis dāsnu ziedojumu no vietējā uzņēmuma SIA "Otaņķu Dzirnavnieks", kas ir viens no vadošajiem lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā. Līderis graudu pārvadājumos Latvijā, organiskā mēslojuma, pārtikas un lopbarības produktu ražotājs – sertificēts daudznozaru uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas jau 25 gadus. Viena no uzņēmuma veiksmes atslēgām ir pieredzējuši un zinoši darbinieki, kas ar lielu rūpību un atbildības izjūtu atrod atbildes pat uz vissarežģītākajiem jautājumiem. Uzņēmuma moto ir " Palīgs vienmēr un visur!" un uzņēmums to apstiprina ne vien ar vārdiem, bet arī ar darbiem.

Par saziedotajiem līdzekļiem sociālās aprūpes vajadzībām tika iegādāts: bezkontaktu dezinfekcijas stends, pretizgulējumu matracis, pretizgulējumu riņķis, elkoņu kruķi un divi ratiņkrēsli. Jauniegādātās lietas palīdzēs Nīcas novada iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši grūtībās un atvieglos viņu ikdienu.

Nīcas sociālais dienests saka lielu paldies SIA „Otaņķu Dzirnavniekam”.