Nīcas pasta nodaļa līdz maija beigām strādās testa darbalaikā

Lai izzinātu klientu vēlmes un pakalpojumu reālo pieprasījumu, Nīcas pasta nodaļa no 2021.gada 1.marta līdz 31.maijam strādās testa režīmā atbilstoši jaunam darbalaikam. Pirmdienās testa periodā nodaļas darbalaiks pagarināts par divām stundām, tādējādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem. Pārējās darbdienās nodaļa strādās par stundu mazāk. Pamatojoties uz testa laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts lēmums, vai Nīcas pasta nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.

Pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem un klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumiem Nīcas pasta nodaļā Bārtas ielā 6, no 1.marta līdz 31.maijam testa režīmā tiek mainīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpojumu pieprasījumu un pieejamību, kas ļautu pieņemt lēmumu, vai šādu darbalaiku pēc testa perioda beigām noteikt pastāvīgi, portālu "Rekurzeme" informē "Latvijas Pasta" Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Testa periodā Nīcas nodaļa pakalpojumus klientiem sniegs pirmdienās no plkst.8 līdz 8.30, no plkst.10 līdz 15 un no plkst. 16 līdz 18, savukārt otrdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 8.30 un no plkst.10 līdz 15.



Latvijas Pasts aicina klientus būt saprotošiem, jo Covid-19 izplatības mazināšanai visā valstī ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz cilvēku skaitu, kas var uzturēties pakalpojumu sniedzēju telpās, tāpēc iespējas sniegt pakalpojumus nodaļās ir samazinājušās un var rasties situācijas, kad sava pakalpojuma saņemšanu nākas uzgaidīt, stāvot ārpus nodaļas un distancējoties citam no cita.

Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.