Nīcas novadā un Rucavas novadā ievērojami pārsniedz ātrumu

No piektdienas līdz sestdienas rītam Kurzemē ir pieķerti kopumā 40 ātrumpārkāpēji. Visvairāk no tiem pieķerti Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā – kopumā 13. Divi no ātrumpārkāpējiem izceļas uz pārējo fona, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 51 kilometru stundā, par ko, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu paredzēta tiesību noņemšana.

12.jūnijā ap pulksten 21:10 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, patrulējot Nīcas novadā, Nīcas pagastā uz autoceļa A11 konstatēja, ka automašīna “Volvo” pārvietojās virzienā no Kalnišķiem uz Nīcu ar braukšana ātrumu 144 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, tādējādi pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu par 54 kilometriem stundā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Savukārt pēc stundas Rucavas novadā, Rucavas pagastā uz autoceļa A11 virzienā no Rucavas uz Kalnišķiem arī tika fiksēta automašīna “Volvo”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, pārvietojās ar 141 kilometru stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 51 kilometru stundā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 240 līdz 320 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un veselību.