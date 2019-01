Nīcas novadā par 218 417 eiro pārbūvēs Jūrmalciema tīklu māju

Nīcas novadā par 218 417 eiro paredzēts pārbūvēt Jūrmalciema tīklu māju, padarot to pieejamu ne tikai vietējiem zvejniekiem, bet arī sabiedrībai, aģentūra LETA uzzināja Nīcas novada pašvaldībā.

Pašvaldība skaidro, ka Jūrmalciemam ir visi priekšnoteikumi zvejas un jūras kultūrmantojuma saglabāšanai, jo darbojas gan praktizējoši zvejnieki, gan ir mols un piekļuve jūrai, kā arī ir vietējo iedzīvotāju veidota senlietu krātuve ar tikai Jūrmalciemam raksturīgiem zvejas rīkiem un tikai jurmalciemiešiem zināmiem nosaukumiem.

Jūrmalciema mols ir vienīgais no Latvijas laikā Kurzemes piekrastē būvētajiem moliem, kas vēl tiek izmantots zvejas laivu piesiešanai. Molu jeb jūras zāļu uztvērēju no 450 pāļiem būvēja no 1937.gada līdz 1938.gadam par valsts līdzekļiem.

Pārbūvējot tīklu māju, tā kļūtu par zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma, prasmju un tradīciju māju, godā turot vēsturisko un mūsdienu vērtību līdzsvaru.

Projekta izstrādes vīzijā Nīcas novada domes Attīstības nodaļa iestrādājusi virkni ar nosacījumiem, kas jāizpilda, lai tīklu māja kļūtu par pieejamu ne vien novada viesiem, bet arī novadniekiem. Sadarbībā ar Kultūras centru un citām struktūrām plānots, ka tīklu māja kļūs par vietu, kur ikgadēji norit dažādi pasākumi.

Telpu plānojums paredz iespēju zvejniekiem ikdienā saimniekot pirmā stāva zālē, bet otro stāvu plānots pārveidot - izveidojot tajā gaisa tiltu un skata platformu, kas vienlaikus kalpotu arī kā ekspozīciju zāle.

Pārbūve un plānotais rezultāts tiek veidots tā, lai radītu zvejniekiem iespējas dažādot savu saimniecisko darbību, piemēram, uzņemt tūristus, piedāvājot savus pakalpojumus un ne tikai.