Nīcas novadā dzīvojamās mājas dūmvadā deg sodrēji

Trešdien pulksten 21.56 tika saņemts izsaukums uz Nīcas novadu, kur, kā liecināja saņemtā informācija, dzīvojamās mājas dūmvadā redzamas liesmas.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā deg sodrēji 0,5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji arī konstatēja, ka ēkā nav uzstādīts dūmu detektors. Pulksten 22.19 darbi notikuma vietā pabeigti, portālu "Rekurzeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.



VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju un izraisīt postošu ugunsgrēku. Līdztekus VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 39 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.