Liepājniece Rebeka Bumbiere Nīcas novada piedāvājumam saskata izaugsmes iespējas

Kopš šāgada jūnija Nīcas tūrisma informācijas centra (TIC) speciāliste tūrisma un vides jautājumos ir liepājniece Rebeka Bumbiere. Lai gan pati nav nīceniece, šis novads viņai ir tuvs, tāpēc, uzzinot par iespēju strādāt tā labā, labprāt piekritusi pieņemt šo uzaicinājumu. Nu amatā aizvadīts pirmais pusgads, kas gan ir pats ceļa sākums, jo plānu jaunajai TIC speciālistei ir daudz.

“Bija piedāvājums, tas mani ieinteresēja, jo man patīk darbs ar cilvēkiem, darbs tūrisma nozarē. Šī bija laba iespēja,” par darbu Nīcas TIC saka R. Bumbiere. Darbs jaunajai speciālistei būs lielisks papildinājums teorētiskajām studijām, jo papildus darbam R. Bumbiere šo jomu apgūst augstskolā.

TIC speciāliste atklāj, ka nav vis vietējā, bet nāk no Liepājas. Arī šobrīd, lai gan strādā Nīcā, ceļu uz darbavietu mēro no vēju pilsētas.



“Viss kaut kas jauns taps un būs,” par savu artavu Nīcas novada tūrisma attīstībā saka liepājniece. Lielāko uzsvaru savā darbībā viņa vēlas likt uz Nīcas Dižās muižas klēts apdzīvošanu, lai to izveidotu par vēl vienu lielisku tūrisma apskates objektu. Tāpat plānots paplašināt tūrisma piedāvājumu nesezonas laikā, lai interese apmeklēt Nīcu būtu visa gada garumā.

Plašāk par Rebekas Bumbieres iecerēm lasiet "Kursas Laika" 28. decembra numurā!