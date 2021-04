Kurzemē dzēš 20 kūlas ugunsgrēkus; arī Nīcas novadā

Aizvadītajās piecās diennaktīs Kurzemē kopumā dzēsti 20 kūlas ugunsgrēki, portālu "Rekurzeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

Piektdien dzēsti divi kūlas ugunsgrēki:

• Priežu ielā Sabilē, kur dega kūla 800m2 platībā;

• Kandavas ielā Sabilē, kur dega kūla 50m2 platībā.



Sestdien dzēsti desmit kūlas ugunsgrēki:

• Saldus novada Novadnieku pagastā, kur dega kūla 0,1 hektāra platībā, 250m2 platībā un 500m2 platībā;

• Talsu novada Abavas pagastā, kur dega kūla 100m2 platībā un 300m2 platībā;

• Ventspils novada Vārves pagastā, kur dega kūla 2 hektāru platībā;

• Brocēnu novada Cieceres pagastā, kur dega kūla 500m2 platībā;

• Dārza ielā Valdemārpilī, kur dega kūla 300m2 platībā;

• Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, kur dega kūla 300m2 platībā;

• Brocēnu novadā, kur dega kūla 5m2 platībā.



Svētdien dzēsti astoņi kūlas ugunsgrēki:

• Tērauda ielā Ventspilī, kur dega kūla 1,5 hektāra platībā un dārza māja 4m2 platībā;

• Kuldīgas novada Rendas pagastā, kur dega kūla 50m2 platībā;

• Ventspils novada Jūrkalnes pagastā, kur dega kūla 900m2 platībā;

• Ventspils novada Puzes pagastā, kur dega kūla 100m2 platībā;

• Nīcas novada Nīcas pagastā, kur dega kūla 3 hektāru platībā;

• Ventspils novada Piltenē, kur dega kūla 400m2 platībā;

• Alsungas ielā Liepājā, kur dega kūla 200m2 platībā;

• Meža ielā Brocēnos, kur dega kūla 0,3 hektāru platībā.

VUGD brīdina - par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu, tajā skaitā īpašuma nesakopšanu, kā rezultātā bija iespējama kūlas degšana, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 euro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 euro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 euro.