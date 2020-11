INFOGRAFIKA: Pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav Nīcas novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 92 saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem vairums reģistrēts Rīgā un Jūrmalā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 44 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1648 cilvēki. Savukārt Jūrmalā reģistrēti 12 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 90 cilvēkus, vēsta LETA.

Trīs jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, kā arī Rēzeknē. Vēl virknē pašvaldību reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Tikmēr Covid-19 ir atgriezies Skrīveru novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav Nīcas novadā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1648, Daugavpilī - 342, Jūrmalā - 90, kā arī Liepājā - 81 iedzīvotājs.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 21 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 15 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 13 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 92 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet divi sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz šim kopumā ziņots par 101 personas nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Vakar mirušie divi pacienti bijuši vecuma grupās no 70 līdz 75 un no 90 līdz 95 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikti kopumā 2398 Covid-19 testi, no kuriem 3,8% bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 8187 personām, savukārt no Covid-19 izveseļojušies 1466 cilvēki.