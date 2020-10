FOTO.VIDEO: Nīcas vidusskola ar orķestri, jubilejas gājienu un dāvanām svin skolas 85. dzimšanas dienu

Ceturtdiena, 1. oktobris, īpaša diena bija Nīcas novadam un Nīcas vidusskolai, jo skola svinēja savu 85. dzimšanas dienu. Svinības sākās pusdienlaikā ar pulcēšanos skolas pagalmā jubilejas gājienam.

Skolas vadība, skolēni, tehniskie darbinieki un audzēkņu vecāki, orķestra pavadīti, devās jubilejas gājienā cauri Nīcas centram.

Pēc gājiena skolas stadionā bija fotogrāfēšanās 85 veidā, dāvanu saņemšana un sveicieni skolai dzimšanas dienā.

"Šodien mūsu skolai, Nīcas vidusskolai, dzimšanas diena. Šajā dienā gribu novēlēt skolai lielu ticību, to, ka mūsu skolas mūžs būs ilgs un bagāts. Es gribu novēlēt cerību par to, ka Nīcas vidusskolā skolēni vienmēr varēs mācīties un skolotāji vienmēr varēs mācīt, lai mums visiem ir laba veselība. es gribu novēlēt mīlestību, jo bez mīlestības jau nav it nekā. Mūsu skolu vienkārši nevar nemīlēt. Mēs mīlam mūsu skolu un pierādīsim to ar saviem darbiem, ar savu rīcību, ar savu attieksmi. Daudz laimes Nīcas vidusskola dzimšanas dienā," novēlēja Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane.

30. septembrī Nīcas vidusskolā notika skolēnu prezidenta un prezidija vēlēšanas. Par skolēnu prezidentu 2020./2021. mācību gadā tika ievēlēts 10. klases skolēns Emīls Pētersons. Viņš uzsvēra: "Man ir ļoti liels prieks redzēt visu dižo Nīcas vidusskolas saimi šeit. Es savai skolai novēlu turpināt tikpat īpašu mūžu, jo galu galā mēs paši to veidojam. Mēs nespējam paveikt lielas lietas uzreiz, tapēc varēsim paveikt daudzas lietas, kuras veidās tās lielās lietas. Mēs veidosim mūsu skolu kopā".

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis jubilejas reizē atzina, ka viņam ir bezgala liels prieks un gandarījums par to, ka šajā lieliskajā novadā, ko sauc par Nīcas novadu, dzīvo un strādā lieliski ļaudis, ka šiem lieliskajiem ļaudīm un viņu bērniem jau 85 gadus ir vajadzīga un būs vajadzīga vidusskola. "Par to, ka skola ir tāda, kāda tā ir, un tā ir nemitīgi attīstījusies, protams, ka viss lielākais paldies ir skolas administrācijai un direktorei. Paldies skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, ka jūs uzturat skolas dvēseli, par to jums vislielākais paldies. Protams, kam gan pašvaldības lielākais budžets, ja ne mūsu novada jaunajai paaudzei. Tā ir mūsu novada nākotne. Es nebaidos šī vārda, ka arī Latvijas nākotne, tāpēc šobrīd ar deputātu svētību Nīcas vidusskolas 85 gadu jubilejā 3000 eiro dāvanu karte digitālo mācību līdzekļu iegādei. Daudz laimes dzimšanas dienā," piebilda novada vadītājs.

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže norādīja, ka skola, tās ir mājas. Skola ir gaismas nesēja, tradīciju veidotāja, kopēja, jaunās paaudzes vērtību, uzskatu un attieksmes veidotāja. "Svarīgi, lai skolā valdītu labvēlīga gaisotne un Nīcas vidusskolā tāda noteikti ir," pārliecināta bija D. Sleže, skolai dāvinot grāmatas, jo tās simbolizē zināšanas un gudrību.

"Man ir ļoti liels prieks šeit atrasties. Ļoti liels prieks piedalīties gājienā. Tik lielā pulkā mums sapulcējoties, mani pārņem skudriņas, jo man ir liela kopības sajūta. Es skolu absolvēju 2008. gadā. No tā brīža skola ir spērusi platus soļus attīstībā. Liels prieks par skolas direktores, manas bijušās klases audzinātājas, neatlaidību, klauvējot pie domes durvīm un jautājot atbalstu, lai skola varētu attīstīties un iet uz priekšu. Es teikšu, lai skola aug un attīstās, lai vēl vairāk bērnu mācās skolā, centīšos arī parūpēties kādu dienu par to," apsolīja R. Kalējs

VIDEO: Nīcas vidusskolas jubilejas gājiens

VIDEO: Nīcas vidusskolas skolēni dzied skolas himnu