FOTO: Sumina labākos konkursā "Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020"

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Nīcas novadā šogad privātmāju saimnieki atkal tika aicināti piedalīties konkursā “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020”. Paldies astoņām ģimenēm, kas, mazliet pamudinātas, atvēra savas sētas komisijas apmeklējumam: pa divām- no Pērkones un Bernātiem, pa vienai – no Rudes, Otaņķu ciema, Kalnišķiem un Nīcas. Prieks, ka lielākā daļa no tām ir jaunas, līdz šim vērtētāju acīm nerādītas. Tas nozīmē, ka skaistums Nīcas novadā vairojas, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

Ikvienā vietā sagaidīja laipni saimnieki, labprāt izrādīja savu veikumu, pastāstīja dārza stāstu un ieskicēja nākotnes ieceres. Katrs dārzs izcēlās ar ko īpašu, tikai viņiem raksturīgu. Visur varēja just saimnieku ieguldīto izdomu, darbu, enerģiju, rūpes un, protams, arī lepnumu par paveikto, vēsta Nīcas novada sakoptās vides komisija –

Sintija Pickēna-Kupše, Iveta Reinfelde, Anda Veidele.

“Kauguros” pie Cickovsku ģimenes

“Kauguru” dārzā ik uz soļa var just, ka tas ir īsts sirdsdārzs, radīts dvēseles priekam. Stāsts par katru sakopto stūrīti, par katru iedēstīto augu. Jau, ienākot sētā, sagaida ceļa stabs ar virziena norādēm uz mājas iedzīvotājiem tik ļoti svarīgām vietām – jūra, ceļojumi, mīlestība un “miera osta”. Dārzs, kur saimniece nevēlas aizstādīt skatu uz saulrietu, kaut arī no tās puses sētā visbiežāk pūš vēji. Var just, ka šajā saimniecībā darbojas cilvēki ar māksliniecisku dvēseli, kur visam ir nozīme. Skaisti darināti vēja zvani, apgleznota pastkastīte, uz koka durvīm uzgleznots košs pāvs, kupli ziedošas hortenzijas. Un saimniecei netrūkst plānu: “Te man būs...” Sētas dzīvespriecīgo noskaņu vairo draudzīgais suns, kurš ar prieku demonstrē savu peldētprasmi.

“Niedolos” pie Mateusu ģimenes

Dārzs ir saimnieku lepnums un prieks. Šo, tiešām, var nosaukt par daiļdārzu. Izveidoti skaisti, pārdomāti un jau “nobrieduši” apstādījumi, kas parāda sevi visā krāšņumā. Izteiksmīgas ir gan auguma un vainaga formas, gan augu krāsu kompozīcija acij tīkama. Visu izceļ perfekts, rūpīgi kopts, plašs zāliens, kurā tā vien gribas skriet un mest kūleņus kā bērnībā. Plašums aiz mājas. Saimnieces stāsts, papildināts ar agrāko gadu fotogrāfijām par katru vietu un tās tapšanu.

“Dienvidos” pie Rērihu ģimenes

Vieta, kur starp apkārt esošiem viesu namiem mīlīgi iekārtojies namiņš saimnieku priekam, atpūtai un relaksācijai. Pagalms, kas nav pazaudējis sajūtu – tepat netālu ir jūra. Nekā lieka. Dārzā ir manāms askētisms ar burvīgu terasi, ko ieskauj nelieli, bet gaumīgi apstādījumi un puķu kastēs augoši augi. Saskanīgs augu izvietojums. Visspilgtāk izceļas koši sarkanās pelargonijas, kas labi harmonē ar ēkas tumšo toni, un sarkanās dzirnavas. Visur fonā -priedes. Paaugstinātās koka kastēs izveidots garšaugu stūrītis un mini sakņu dārziņš, bet dārza viducī ērtā mājiņā vasaru izbauda trusītis.

“Liepniekos” pie Lapiņu ģimenes

Te jūtama saimnieku atbildība par dzimtas mājām, vēlmi saglabāt senās ēkas un varenos kokus. Klētiņa ar stāstu un savāktajām senajām lietām. Dārzā uzmanību piesaista ainaviskais plašums ar lielu dīķi un gulbju ģimenīti, gluži kā gleznā. Iebraucamajā pusē, mēģinot sarunāt ar stirnām, tiek audzēts dzīvžogs, bet plašajā zālienā iestādīti dažādi interesantāki augi. Sētas priekšplānā izveidota jauna dobe ar smalku akmentiņu segumu, kas nedaudz atgādina japāņu stila dārzu. Drosmīga pieeja. Šeit viss vēl top. Laiks tiek atrasts arī dažādu šķirņu trušu audzēšanai.

“Silakalnos” pie Egliju-Vilemsonu ģimenes

Ļoti skaisti iekopts dabas stūrītis - miera osta priežu ielokā, ko labprāt bauda tūristi. Sportisko aktivitāšu vietai seko dīķis, kura galā izvietojusies dobe ar traki ziedošu lavandas krūmu. Stādījumu piejūras smiltiņā nav daudz, taču tie ir labi kopti un gaumīgi. Glīti viesu namiņi, milzīgas, ziedošas hortenzijas, lapene, rūpīgi veidota ugunskura vieta, pašiem sava mazā pludmale pie dīķa. Vieta, kur noslēpties no citiem un baudīt mieru, vērot sarkanīgās zivis, klausīties strūklakas čalās. Oāze.

“Lieknās” pie Ķaupeļu ģimenes

Ceļgalā sagaida glīts mājas nosaukums. Tālāk – paliels dīķis, kurā vēlāk tiek demonstrēts “zivju šovs”. Burvīga lauku viensēta, kur labi justies. Uzmanību piesaista lielā saimniecības ēka un koši ziedošie, dekoratīvie “atbalsta” mūrīši. Dobēs pārsvarā ir mūsu senās puķes – flokši, gladiolas, pujenes, samtenes, saimnieces mīļākās puķes. Tām pa vidu ir iemaldījies arī kāds eksotiskāks augs. Šogad ļoti bagātīgi ziedējusi juka, pamazām kuplumā pieņemas parūkkoks. Glīti nopļauta zāle, visi apstādījumi rūpīgi kopti. Arī šeit ir grandiozi saimnieces plāni priekšdienām.



“Ceļniekos” pie Reinfeldu ģimenes, Ivetas un Osvalda

Ēkas ieskauj rūpīgi kopts dārzs ar krāšņām, spilgtās krāsās saziedējušām puķēm. Lapene, pirts ar terasi. Sakņu dārziņš, kuru nedaudz aizsedz kāršpupām noaudzis žogs. Saimnieces stāsts par to, kā viss tapis. Košumdārzam līdzās lieliski iederas saimnieciskajai darbībai - čiekuru sīrupa gatavošanai – uzbūvētais jauks dārza namiņš/ražotne un “vistu un zosu paradīze”. Viss pārdomāts, arī par palikušajiem celmiem. Un plāni nākotnei.

“Eldorado” pie Beluzu ģimenes

Vispirms uzmanību piesaista ar zālienu klātais jumts, kas Latvijai ir diezgan nepierasts risinājums. Dārza teritorija salīdzinoši liela, ar savu raksturu. Kur vien veries, ir dobes vai augu grupas. Pārdomāti atdalīts sakņu dārzs. Ejot kopā ar saimniekiem pa viņu “lolojumu”, ir interesanti klausīties, kā domājuši, plānojuši un visu veidojuši, kā augi ir “ienākuši” viņu dārzā un sirsnīgi tiek saukti dāvinātāju vārdos. Un to ir tik daudz! Pārsteidz neparastais un ārkārtīgi bagātais kokaugu sortiments.

Dārzus nav iespējams novērtēt ar punktiem vai ballēm, katrā ir kas īpašs, tikai tam raksturīgs. Tādēļ katram dārzam tika piešķirta sava nominācija. 30. augustā dārzu saimnieki uz noslēguma pasākumu pulcējās Pērkones “Eldorado” sētā pie šā gada pieredzējušākajiem konkursantiem – “Goda dārza 2016” saimniekiem, Beluzu ģimenes. Muzikālai plašā dārza apskatei sekoja svarīgākā pasākuma daļa – dārzu saimnieku godināšana un sveikšana. Turpmāk šos dārzus rotās plāksnītes ar iegūto nomināciju:

“Kauguri” - Dārzs dvēselei

“Niedoli” – Gaumīgais daiļdārzs

“Dienvidi” – Atturīgi elegantais dārzs

“Liepnieki” – Jaunais dārzs

“Silakalni” – Tūrista oāze

“Lieknas” – Iespēju dārzs

“Ceļnieki” – Praktiskais košuma dārzs

“Eldorado” – Kolekciju dārzs

Tika pasniegtas arī pateicības, dāvanu kartes jaunu stādu iegādei un ziedi. Pasākuma dalībnieki jaukā noskaņā izbaudīja kopābūšanas brīdi un mazliet iepazina cits citu.