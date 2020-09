FOTO: Rudē darina zīļu vainagus un iededz ugunskuru

5.septembris Rudē bija daudzveidīgām aktivitātēm bagāta diena. Pasākuma “Meistars un Meistardarbs” ietvaros rīts sākās ar Lias Ģibietes lekciju “Nīcas vainaga vēsture un tā etnogrāfiskās vērtības saglabāšanas iespējas un nozīme, kam sekoja Nīcas vainagu darināšanas meistarklase Margaritas Muntagas vadībā. Piecpadsmit čaklas dāmas strādāja vairāku stundu garumā, un tas bija tikai sākums. Vainaga darināšana ir ļoti smalks un sarežģīts darbs, kas prasa lielu pacietību. Bija iespēja izstādē vērot jau gatavas studijas “Liepava” darinātas galvassegas un vērot, kā meistare Velta Dilēviča darina Nīcas tautastērpa jakas aizdari. Savus darinājumus izrādīja arī dzintara apstrādes meistari Skriederu ģimene un rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces, bet no vietējiem ražotājiem varēja iegādāties gardumus un maizi, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

Pēcpusdienā notika interešu kopas “Rude” dalībnieces Birutas Vāgneres īstenotā projekta “Dedzi gaiši uguntiņa” aktivitātes, atklājot jauno ugunskura vietu un turpinot daudzināt maizīti. Jaunā ugunskura vieta tapa kā sava veida pavards, kas ienes jaunu akcentu Rudes centrā. Pie tā varēs gan rīkot jauku pasēdēšanu draugu pulkā, gan arī izmantot tradicionālo pasākumu norisē. Projekts tika īstenots ar Nīcas novada domes finansiālu atbalstu, darbus veica z/s “Viļņi” vīri. Simboliski atklāšanas pasākums notika Uguns dienā, kad visi dabas spēki palīdz vairot veiksmi, ja tiek iekurta uguns. Ugunskuram B.Vāgnere veltīja īpašus ugunsvārdus. Sanākušos nenobaidīja pat rudenīgā ūdens šalts.

Interešu kopa ”Rude” reizē ar ugunskura iedegšana turpināja pagājušajā gadā aizsāktās “Maizes svētku” tradīcijas godināšanu. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja turpat pie pagastmājas iekāpt Ivara Silenieka kombainā, lai izbaudītu, kāds maizes ceļa sākums ir mūsdienās. Lietus dēļ ugunskurā maizīti cept neizdevās, taču no saldskābmīklas gatavotie kukulīši tika aizvesti pie pagājušajā gadā goda saimnieces Alīdas Vārnas, lai izceptu īstā maizes krāsnī. Bija iespēja mācīties kult sviestu - pavalgu maizes riecienam. Nogaršots tika Sandras Rātes no rupjmaizes sausiņiem gatavotais kvass. Bērniem piedāvāja iespēju no upes niedrēm un koka gatavot kukaiņu viesnīcas.

Pasākumu kuplināja deju kolektīvs “Labākie gadi” un deju kopa “Teiksma”, kā arī Otaņķu etnogrāfiskais kolektīvs. Ieceru īstenošanā darbīgajai projekta vadītājai B.Vāgnerei palīdzēja Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, Nīcas jauniešu centra vadītāja Madara Mihelsone ar jauniešiem, kultūras centra un komunālās pārvaldes darbinieki.