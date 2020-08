FOTO: Nīcas novada iedzīvotāja Maira Stanga relaksējas, vārot ziepes

Izrādās, ka vārdu salikumam “vārīt ziepes” var būt pavisam pozitīva noskaņa, ja to nelietojam pārnestā, bet tiešā nozīmē. To var apliecināt Nīcas novada iedzīvotāja Maira Stanga, kura brīvajos brīžos pievērsusies šai nodarbei – ziepju vārīšanai. Viņas rokām top dažādu krāsu, aromātu un formu ziepes, ar kurām iepriecināt pašai sevi un palutināt sev mīļos. Ziepju gatavošana nīceniecei ir hobijs, kas palīdz relaksēties un darīt to, kas sirdij tuvs un tīkams.

M. Stanga atklāj, ka viņas pamatdarbs ir lopu kopšana, taču vēlējusies sevi īstenot arī ārpus ierastā darba. “Strādāju ar lopiņiem, slaucu gotiņas. Brīvo laiku gribēju veltīt sev. Ideja par ziepju gatavošanu radās spontāni – soctīklos piefiksēju video pamācību angļu valodā, bija kaut kāds klikšķis, un domāju – jāpapēta sīkāk, kā tas notiek, jāpamēģina.”

M. Stangas rokām top ziepes visdažādākajās formās, ar visdažādākajām kombinācijām un aromātiem. Smaržu ziepes iegūst ar ēterisko eļļu starpniecību, mākslīgas smaržvielas to gatavošanā netiek izmantotas. Tomēr arī ar ēteriskajām eļļām pārspīlēt nedrīkst, zina gatavotāja.



