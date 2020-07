FOTO: Nīcas novada iedzīvotāja Dace Kronberga savu dzīvi nespēj iedomāties bez rozēm

“Cik atceros sevi, tik atceros rozes,” tā par sevi saka Nīcas novada Klampju ciema iedzīvotāja Dace Kronberga. Viņas piemājas dārzā izveidotas vairākas rožu dobes, kurās acis priecē dažādu krāsu un ziedu skaistules, daļa no tām tiek audzētas arī siltumnīcās – to ceļš parasti ved uz tirgu, kur ziedus tiek piedāvāts iegādāties ikvienam to kārotājam. D. Kronbergas dzīve ar šiem cēlajiem ziediem savijusies tik cieši, ka savu ikdienu bez tiem nemaz nevar iedomāties.

D. Kronberga atklāj, ka Nīcas novada Klampju ciema “Aizpuros” ir ienācēja. Šaipusē ieprecējusies un uz dzīvi pārnākusi 1987. gadā. Dzimtas saknes meklējamas Tukumā – vietā, kam piedēvēta rožu pilsētas slava un kur nu jau vairākus gadus tiek svinēti pat Rožu svētki. Ne velti – tur rožu audzēšana nudien ir lielā cieņā.

Katru gadu rožu stādījumi “Aizpuros” tiek papildināti ar jauniem eksemplāriem. Audzētājas favorītes starp rozēm ir ‘Leonardo da Vinci’, kas uz citu fona izceļas ar pildīto ziedkopu un izteikti rozā nokrāsu.

