FOTO: "Ausma 2019" Bārtas upē

24. augusta rīta agrumā Bārtas upē pirms saules ausmas skanēja daudzveidīga mūzika pasākumā "Ausma 2019". Ar garo saucienu koncertu no liellaivas atklāja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Solveigas Kūlaines vadībā, turpinājumā varēja dzirdēt ģitāras improvizāciju, kuru no otras liellaivas izpildīja Rihards Lībietis no Rīgas, tad no laipiņas muzicēja liepājnieki - Martas Kauliņa uz vibrafona un Roberts Dinters uz ģitāras, informē "Bārtas upes radošās apvienības" vadītāja Anna Šēfere.

Jau saules ausmā varēja dzirdēt Ievas Paršas dziedājumu, kuru pavadīja grupas „Auļu” dalībnieks Māris Jēkabsons ar stabuli un dūdām. Koncerta noslēgumā, kad saule bija uzlēkusi, pūšaminstrumentu trio „Vējš” ar priecīgām melodijām pamodināja arī tos, kas bija iesnaudušies vai vēl nebija pamodušies. Starp priekšnesumiem Bārtas upes rītausmā skanēja arī Ērika Vilsona stāsti no Nīcas un Otaņķu vēstures līkločiem.

Koncertu varēja klausīties savās vai organizatoru nodrošinātās laivās, kā arī krastā. Tā kā pasākuma devīze bija „Koncerts upē, brokastis rasā”, pēc pasākuma bija iespēja baudīt brokastis. Apmeklētāji laivu šķūnī varēja apskatīt Ievas Ramanes dabas fotogrāfijas, bet par muzikālo noformējumu brokastu laikā rūpējās Guntars Maziks.

Koncertu organizēja „Bārtas upes radošā apvienība” sadarbībā ar Nīcas novada domi, „Sofijas laivām” un „Sīpoli Design”. Īpašs paldies brīvprātīgajiem, kas palīdzēja laivas iestumt un pēc tam arī izstumt krastā. Paldies arī Gitai Vanagai, kura palīdzēja atrast vēsturisko materiālu.