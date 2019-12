Zināms, cik maksās brauciens autobusā no Grobiņas līdz Liepājai

Sākot ar nākamā gada 1. janvāri būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Nr.904 Kuršu iela–A/S "Grobiņa"; Nr.912 Kuršu iela–Grobiņa; Nr.912 A Kuršu iela–Iļģi un Nr.912 B Kuršu iela– Lidosta–Grobiņa.

Izmaiņas veiktas tāpēc, ka Autotransporta direkcijas un Liepājas pilsētas domes vienošanās par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu pieminētajos maršrutos ir spēkā līdz šī gada beigām un Liepājas dome to nepagarinās. Līdz ar to, ka mainās maršrutu statuss - tie vairs nebūs pilsētas maršruti, bet gan reģionālie - mainīsies arī maršrutu nosaukums un numurs. Pakalpojumu organizēs Autotransporta direkcija, bet nodrošinās AS "Liepājas autobusu parks", vēstīts Grobiņas novada mājaslapā.

• Viena brauciena biļete Grobiņa teritorijā maksās 50 centus (arī no Grobiņas līdz Dubeņiem).

• Viena brauciena biļete līdz Liepājas pilsētas robežai maksās 80 centus, no Liepājas līdz Grobiņai – 90 centus; līdz Iļģiem – vienu eiro; līdz Dubeņiem (A/S Grobiņa) – 1,20 eiro.

Biļeti braucienam turpmāk varēs iegādāties pie autobusa vadītāja, norēķinoties skaidrā naudā vai ar bankas karti.

Paredzēts ieviest šādas abonementa biļetes:

* 20 braucienu biļetes cena 15,3 eiro;

* 40 braucienu biļetes cena –28,80 eiro;

* kalendārā mēneša biļete darba dienām – 30,24 eiro;

* kalendārā mēneša visām dienām – 36 eiro.

Speciālās abonementa biļetes skolēniem Autotransporta direkcija šobrīd nav paredzējusi, taču aicinājusi "Liepājas Autobusu parku" vienoties ar pašvaldībām, lai tās ieviestu.

Maršrutā Liepāja - Grobiņa, Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa visi reisi tiks uzsākti Liepājas pieturā "Siena tirgus".