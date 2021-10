VUGD otrdien piedalīsies LSEZ SIA "GI Termināls" rīkotajās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās

Otrdien, 12.oktobrī, pulksten 11.00 Liepājā, LSEZ SIA “GI TERMINĀLS”, Ziemeļu ielā 19c, notiks vietēja līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības, portālu "ReKurZeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus, kas noteikti uzņēmuma civilās aizsardzības plānā, kā arī ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā.

Mācību scenārijs paredz, ka uzņēmuma teritorijā, vagoncisternu estakādē notiek benzola noplūde. Noplūde tiek pamanīta, tomēr novērst avāriju neizdodas, turklāt notikumā cieš viens no uzņēmuma darbiniekiem. Pēc tam seko benzola aizdegšanās, ugunsgrēks attīstītās un pastāv rūpnieciskas avārijas risks, kā arī uzņēmuma apkārtnē izplatās toksiski un sprādzienbīstami tvaiki. Mācību ietvaros tiks sasaukta Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kā arī tiks iesaistīti VUGD bezpilota gaisa kuģi notikuma izlūkošanai no gaisa un tiešraides nodrošināšanai no notikuma vietas. Avārijas apstākļu imitācijai objektā tiks izmantotas dūmu sveces.

Praktiskajās mācībās uzņēmuma teritorijā piedalīsies pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Liepājas pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, kā arī LSEZ SIA “GI TERMINĀLS” pārstāvji.

Mācību rīkotāji aicina iedzīvotājus nesatraukties, ja redzama ugunsdzēsības transporta kustība un ugunsdzēsēju glābēju darbs uzņēmuma teritorijā, un atvainojas iedzīvotājiem par operatīvo dienestu darbības un operatīvā transporta pārvietošanās radītajiem apgrūtinājumiem LSEZ SIA “GI TERMINĀLS” apkārtnē, kā arī iespējamo satraukumu!

Praktiskās mācības norisināsies, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.