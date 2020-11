Visas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes apmeklētājus pieņems tikai ar iepriekšēju pierakstu, pirmdien lēma Liepājas pilsētas pašvaldības izveidotā Krīzes vadības grupa.

Kā aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, iepazīties ar katras iestādes pieņemšanas veidu un laikiem var pilsētas mājaslapā "www.liepaja.lv".

Viņa norādīja, ka tiek veikti aprēķini, lai sporta infrastruktūras un kultūras iestādes apkopotu šajā laikā paredzamos zaudējumus. Neviena iestāde netiek slēgta ciet, pārskatīs efektivitāti, nav plānota darbinieku atlaišana.

Lazdāne sacīja, ka ceturtdien domes sēdē plānots pieņemt lēmumu, lai ārkārtējās situācijas laikā Liepājas pilsētas pašvaldībā deklarētajiem 7.-12.klašu skolēniem varētu nodrošinātu brīvpusdienas - konkrētām skolēnu grupām piešķirs pārtikas pakas.

Pakas kopējā produktu vērtība būs 28,47 eiro tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, papildu nosakot arī piegādes un pakošanas izmaksas 3 eiro apmērā. Pārtikas pakas tiks nodrošinātas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 7. līdz 12.klasei, kuri atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem - izglītojamais ir no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes; izglītojamajam noteikta invaliditāte, iecelts aizbildnis vai sociālais pedagogs rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus, skaidroja Lazdāne.

Krīzes vadības grupā nolemts, ka tiks izvietotas papildu informatīvās zīmes bērnu laukumos un āra sporta laukumos par veselības drošības noteikumu ievērošanu, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija papildus kontrolēs šajās vietās. Tāpat tiks uzraudzīta masku lietošana, distances ievērošana un citu aktuālo noteikumu ievērošana tirdzniecības vietās un citās publiskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimušo skaits Liepājā ir konstatēts 81 gadījumā.