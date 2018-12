Vilnītis darbu Liepājas mēra amatā sāks ar "mazajiem darbiņiem"

Jānis Vilnītis, kurš nesen Liepājas domes priekšsēdētāja amatā nomainīja ilggadējo pilsētas vadītāju Uldi Sesku, darbu iecerējis sākt ar "mazajiem darbiņiem".

"Mēs nesolījām, ka būvēsim, celsim un ar ES fondu atbalstu realizēsim tos vai citus projektus, bet gan centrā likām cilvēku, liepājnieku. Ir lietas, kuras var saukt par mazajiem darbiņiem, un ar tiem arī gribu sākt," intervijā "Neatkarīgajai" teicis politiķis.

Līdz Liepājas dzimšanas dienai 18.martā Vilnītis vēloties panākt, lai bērnu piedzimšanas pabalsti liepājniekiem būtu lielāki. "Pilsētā ir dažādi atbalsta mehānismi dažādiem pakalpojumiem, taču jēdziens - daudzbērnu ģimene - ir nedaudz izplūdis. Tas jāsakārto, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka daudzbērnu ģimene ir trīs bērni un vairāk līdz 18 gadu vecumam vai skolas beigšanai. Vēl viens darbs ir uzskaites un norēķinu sistēma sabiedriskajā transportā. Tad mums kā pašvaldībai būtu saprotams un izsekojams, kam mēs sniedzam atbalstu, kas saņem, cik saņem un kas ar sabiedrisko transportu notiek, lai plānotu nākotnē, uz ko likt lielāku uzsvaru."

Uzlabojumos Vilnītis vēlētos redzēt arī aviosatiksmē uz Liepāju, lai arī atzīst, ka Liepājas-Rīgas aviolīnija pašlaik ir dotējama. "Taču stratēģiski, skatoties nākotnē, mēs soli pa solim ejam uz mērķi, lai Liepājā būtu vairākas aviosabiedrības. Ne tikai "airBaltic" ar saviem pārvadājumiem. Decembrī mums Liepājā ir paredzēta tikšanās ar "airBaltic" vadītāju Gausa kungu, kurā pārrunāsim par attīstības nākamo posmu, arī lidojumu skaitu," stāstījis Vilnītis.

Vilnītis vēlētos, lai Liepājā strādātu vairāk lidsabiedrību un lai savienojumi būtu ne tikai ar Rīgu, bet arī ar citām vietām, piemēram, Kopenhāgenu, Maskavu un Minsku. Aviosatiksme esot nepieciešama gan liepājniekiem, gan lielā mērā investoriem, kuri nākotnē gribēs šeit būvēt rūpnīcas. "Ļoti nopietns investors, ar kuru, jādomā, tuvākajā laikā noslēgsim līgumu, kā būtisku faktoru investīciju izvēlei minēja lidostas, labu viesnīcu un labu restorānu esamību," piebildis Vilnītis.

Taujāts, kā pilsēta ir pārdzīvojusi "Liepājas metalurga" bankrotu, Vilnītis vērtējis, ka tas pārdzīvots ļoti veiksmīgi. "Kādas ir nākotnes ieceres? Mēs strādājam roku rokā ar premjeru, ekonomikas ministriju un tās pakļautībā esošajām institūcijām. Liepājai ir svarīgi, ka ne tikai kaut kas tiek notirgots kādam investoram, bet ir svarīgi, kāds būs šis investors. Ja investors ir ar apšaubāmu reputāciju, apšaubāmu produktu un apšaubāmu tirgu, tad to risku ir tik daudz, ka, pat ja viņš ir gatavs ieguldīt miljonu, divus vai piecus, tas mūs neapmierina. Pieredze ar "Liepājas metalurga" ukraiņu investoriem bija laba mācība ne tikai mums. Tā bija mācība visai Latvijai."

"Mums šobrīd ir daudz ļoti labu investīciju projektu. Negribu priekšlaikus stāstīt, bet par vienu no tiem varu teikt - ja tas izdosies, tad tas būs veiksmes stāsts ne tikai Liepājai, bet visai Latvijai," cerīgi izteicies Vilnītis.

Savukārt par savu politisko nākotni Vilnītis izteicies piesardzīgi, sakot: "Esmu ievēlēts līdz 2021.gadam, līdz ar to šo laika sprīdi noteikti palikšu politikā."

"Esmu politikā deviņus gadus. Man ir bijuši gan labi, gan slikti piemēri. Šobrīd neesmu nevienā politiskajā partijā. Esmu "Reģionu apvienības" (kas nav partija, bet vairāku partiju apvienība) valdē. Esmu nodibinājis biedrību "Liepājnieki". Manuprāt, tā ir vislabākā forma gan man, gan maniem domubiedriem. Kā es to jutu, kāpēc to darīju? Man pašam bija vairākas vilšanās, kad bija ļoti labas idejas, pārliecība, bija ideoloģija, bija cerība un ticība, bet tas pazuda kaut kādā brīdī. Tas bija stāsts par vienu partiju, līdzīgs stāsts par otru partiju, kur es pamēģināju... Es biju Pirmajā partijā, kur manas vērtības sakrita un kur mani uzaicināja Tālivaldis Vēsmiņš, tad biju Zatlera Reformu partijā, kurā biju no dibināšanas brīža līdz pat pēdējam brīdim, kad tā beidza pastāvēt. Tā man bija fantastiska pieredze. (...) Ieguvu atziņu, ka ne es, ne mani domubiedri negribam vairs stāties nevienā partijā. Gribam palikt savā biedrībā un draudzēties ar tiem, kas mums liekas pareizi partneri. Šo formu tuvākajā laikā netaisos mainīt."