VIDEO: Liepājas pilsētas mērs ielūdz kopā atskatīties uz būtiskākajiem 2020. gada notikumiem

Saistībā ar to, ka publiski pasākumi atcelti un nevar notikt, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tradicionālo gada beigās notiekošo mēra pieņemšanu klātienē nerīko, bet aicina ikvienu atskatīties uz 2020. gada notikumiem īpašā svētku raidījumā.

Raidījumu varēs vērot 26. decembrī, pulksten 19:00 Liepājas oficiālajā Facebook kontā un televīzijā “ReTV”, ar atkārtojumu katru darba dienas vakaru no 28. decembra līdz 1. janvārim. Bet no 28. decembra trīs darba dienu vakarus to audio formā būs iespējams noklausīties arī “Rietumu radio”, informē Liepājas pašvaldība.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis īpaši izveidotā svinību vietā kopā ar Liepājas pilsētas pašvaldības organizāciju vadītājiem kopīgi atskatīsies uz aizvadītā gada aktuālajiem notikumiem pilsētā. Par pasākuma svinīgo atmosfēru parūpēsies Liepājas Zvanu ansamblis “Campanella”, mūziķi Mareks Radzevičs, Emīls Balceris, Roberts Dinters un Ivo Fomins.

Pasākumu vadīs Liepājas teātra aktieri Everita Pjata Gertnere un Kaspars Kārkliņš.